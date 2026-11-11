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Политика11 ноября 2026 15:27

Европа на грани разорения: переговоры в Абу-Даби оставили Киев и ЕС без шансов на победу

Политолог Коктыш: переговоры в Абу-Даби показали слабость Европы
Авторы (2):
Игорь ЯКУНИН
Игорь ИЗМАЙЛОВ
Переговоры в Абу-Даби оставили Киев и ЕС без шансов на победу

Переговоры в Абу-Даби оставили Киев и ЕС без шансов на победу

Фото: REUTERS.

В столице ОАЭ завершились трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины по урегулированию конфликта. Встреча второго дня длилась менее двух часов (накануне говорили четыре часа). На переговорах российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Украинскую – глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляли спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

По завершении переговоров Мединский заявил, что конфликт на Украине показал, что система безопасности в Европе работает плохо. Также он сообщил, что одним из итогов встречи стал новый масштабный обмен пленными. При этом - ни одной реалистичной мирной инициативы со стороны, например, европейских стран Россия не получила. По словам главы российской делегации, не очень понятно, что дальше обсуждать с европейцами. Хотя и сказал, что «стороны переговоров приблизились к миру».

На Радио «КП» говорили с Кириллом Коктышем, доктором политических наук, профессором кафедры политической теории МГИМО.

Доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш

Доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш

Фото: Евгения ГУСЕВА.

СКРОМНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Как оцениваете итоги?

- Сегодняшние скромные результаты были предсказуемы. Вчера обсуждали большие вопросы. Обсуждали принципы, на которых будем существовать в поствоенном мире в Европе, в регионах... Потому что та конфигурация, на которой настаивали Европа, НАТО — она больше нежизнеспособна. И когда дошли до конкретики, выяснилось, что есть масса ступоров и ограничений.

- Конкретные результаты оказались ожидаемо скромными?

- Они были предрешены.

БЕЗ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ

- Что еще можно сказать по завершении переговоров?

- Европа хотела бы продавить нас на соглашение о прекращении огня.

- Но нам этого не надо?

- Оно бессмысленно. Оно - для перевооружения Украины. Европа вообще была в смешанных чувствах. Потому что если Россия и США договариваются между собой по Украине, то одна Европа Украину не потянет. Перед ней встает вопрос: кто дальше платить будет за это все?

КТО ОПЛАТИТ?

- Европа до сегодняшнего дня была уверена, что заплатит не она?

- Думали, что будут российские репарации. А тут возникает ситуация конца праздненства большого распила европейского. Когда выясняется, что за все это придется отвечать. Для Европы тут сложные, тяжелые моменты. И она будет пытаться любое такое соглашение сорвать. Но даже демократический конгресс США вряд ли возобновит выплаты Киеву. И вряд ли будет снимать с Европы необходимость оплачивать поставки американского оружия европейскими деньгами.

- Для Европы Украина превращается в неподъемный груз?

- Да, и угроза разорения Европы - залог того, что конфликт может быть вскоре закончен.

В столице ОАЭ завершились трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины по урегулированию конфликта

В столице ОАЭ завершились трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины по урегулированию конфликта

Фото: REUTERS.

РАЗНЫЕ ЦЕЛИ

- Кушнер сказал, что он едет с Уиткоффом к президенту России, чтобы обсудить вовлечение европейцев в переговоры.

- Можно вести переговоры, преследуя разные цели. Наша цель и цели США — они сильно расходятся. Нам нужен мир в регионе. Справедливый порядок и безопасность.

- А Штатам ?

- Им нужно получить прибыль. Например, от заинтересованной Европы. А настоящую прибыль можно получить, только свернув шею нынешнему европейскому руководству. Которое проявило свою недоговороспособность и нежелание пускать американские корпорации на европейский рынок.

- Но американцы нашли ход?

- Штаты при Трампе благополучно переложили весь финансовый груз на Европу в части поставки вооружений. И с интересом смотрят, когда у Европы закончатся деньги - и она обанкротится. Ждут, когда нынешние евроэлиты свернут себе шею. Приезд европейцев в Абу-Даби - сцена из той же оперы. Европейцам позволили продемонстрировать, что они ничего конструктивного не несут. И просто не в состоянии ничего реально сделать.

ЭЛИТЫ НЕ ПЕРЕЖИВУТ

- Все развивается по неприятному для европейцев сценарию?

- Следующий год нынешние европейские элиты, скорее всего, не переживут — они будут снесены электоральной волной.

- Может ли до Нового года что-то изменится принципиально?

- Конечно. Мы ждем на следующей неделе встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Какие-то базовые вещи могут быть решены. Три лидера могут договориться, что вето одной из трех стран является достаточным аргументом для двух других, чтобы воздерживаться от резких инициатив. А это уже контуры нового мирового порядка. Три главных точки притяжения и влияния. И после встречи в Китае станет понятно, есть ли смысл поездки на двадцатку в Майами...

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