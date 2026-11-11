Европа на грани разорения: переговоры в Абу-Даби оставили Киев и ЕС без шансов на победу

Переговоры в Абу-Даби оставили Киев и ЕС без шансов на победу Фото: REUTERS.

В столице ОАЭ завершились трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины по урегулированию конфликта. Встреча второго дня длилась менее двух часов (накануне говорили четыре часа). На переговорах российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Украинскую – глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляли спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

По завершении переговоров Мединский заявил, что конфликт на Украине показал, что система безопасности в Европе работает плохо. Также он сообщил, что одним из итогов встречи стал новый масштабный обмен пленными. При этом - ни одной реалистичной мирной инициативы со стороны, например, европейских стран Россия не получила. По словам главы российской делегации, не очень понятно, что дальше обсуждать с европейцами. Хотя и сказал, что «стороны переговоров приблизились к миру».

На Радио «КП» говорили с Кириллом Коктышем, доктором политических наук, профессором кафедры политической теории МГИМО.

Доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш Фото: Евгения ГУСЕВА.

СКРОМНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Как оцениваете итоги?

- Сегодняшние скромные результаты были предсказуемы. Вчера обсуждали большие вопросы. Обсуждали принципы, на которых будем существовать в поствоенном мире в Европе, в регионах... Потому что та конфигурация, на которой настаивали Европа, НАТО — она больше нежизнеспособна. И когда дошли до конкретики, выяснилось, что есть масса ступоров и ограничений.

- Конкретные результаты оказались ожидаемо скромными?

- Они были предрешены.

БЕЗ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ

- Что еще можно сказать по завершении переговоров?

- Европа хотела бы продавить нас на соглашение о прекращении огня.

- Но нам этого не надо?

- Оно бессмысленно. Оно - для перевооружения Украины. Европа вообще была в смешанных чувствах. Потому что если Россия и США договариваются между собой по Украине, то одна Европа Украину не потянет. Перед ней встает вопрос: кто дальше платить будет за это все?

КТО ОПЛАТИТ?

- Европа до сегодняшнего дня была уверена, что заплатит не она?

- Думали, что будут российские репарации. А тут возникает ситуация конца праздненства большого распила европейского. Когда выясняется, что за все это придется отвечать. Для Европы тут сложные, тяжелые моменты. И она будет пытаться любое такое соглашение сорвать. Но даже демократический конгресс США вряд ли возобновит выплаты Киеву. И вряд ли будет снимать с Европы необходимость оплачивать поставки американского оружия европейскими деньгами.

- Для Европы Украина превращается в неподъемный груз?

- Да, и угроза разорения Европы - залог того, что конфликт может быть вскоре закончен.

В столице ОАЭ завершились трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины по урегулированию конфликта Фото: REUTERS.

РАЗНЫЕ ЦЕЛИ

- Кушнер сказал, что он едет с Уиткоффом к президенту России, чтобы обсудить вовлечение европейцев в переговоры.

- Можно вести переговоры, преследуя разные цели. Наша цель и цели США — они сильно расходятся. Нам нужен мир в регионе. Справедливый порядок и безопасность.

- А Штатам ?

- Им нужно получить прибыль. Например, от заинтересованной Европы. А настоящую прибыль можно получить, только свернув шею нынешнему европейскому руководству. Которое проявило свою недоговороспособность и нежелание пускать американские корпорации на европейский рынок.

- Но американцы нашли ход?

- Штаты при Трампе благополучно переложили весь финансовый груз на Европу в части поставки вооружений. И с интересом смотрят, когда у Европы закончатся деньги - и она обанкротится. Ждут, когда нынешние евроэлиты свернут себе шею. Приезд европейцев в Абу-Даби - сцена из той же оперы. Европейцам позволили продемонстрировать, что они ничего конструктивного не несут. И просто не в состоянии ничего реально сделать.

ЭЛИТЫ НЕ ПЕРЕЖИВУТ

- Все развивается по неприятному для европейцев сценарию?

- Следующий год нынешние европейские элиты, скорее всего, не переживут — они будут снесены электоральной волной.

- Может ли до Нового года что-то изменится принципиально?

- Конечно. Мы ждем на следующей неделе встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Какие-то базовые вещи могут быть решены. Три лидера могут договориться, что вето одной из трех стран является достаточным аргументом для двух других, чтобы воздерживаться от резких инициатив. А это уже контуры нового мирового порядка. Три главных точки притяжения и влияния. И после встречи в Китае станет понятно, есть ли смысл поездки на двадцатку в Майами...

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