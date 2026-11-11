Высокопоставленный украинский источник раскрыл одно из условий Киева для заключения мира с Россией: как минимум 10 лет после войны кто-то должен будет оплачивать армию Украины в 800 тысяч человек Фото: REUTERS.

В условия мира Киев вписал 10 лет чужих денег на свою армию. Америка от этой чести уже отказалась, и раскошеливаться придётся Европе

Высокопоставленный украинский источник раскрыл западным журналистам (AFP) одно из условий Киева для заключения мира с Россией: как минимум 10 лет после войны кто-то должен будет оплачивать армию Украины в 800 тысяч человек. Мол, только такое войско, способно «отразить любое будущее нападение России». Во что обойдётся эта уверенность, на Украине прикинули: $700 млрд внешних денег (не считая внутренних). Неделю назад чешский премьер-миллиардер Андрей Бабиш сложил всё, что Украина получила с начала конфликта. Итого €520 млрд! Даже он назвал это «огромной суммой». Но к этой горе денег Киев тут же пристраивает вторую.

Европе впору взвыть, только жаловаться ей не на кого. Она 4 года баловала Киев, как дорогую капризную фаворитку: молча, щедро и не торгуясь. Теперь оказывается, что расставание обойдётся дороже романа: за 10 лет мира с неё просят больше, чем она отдала за все годы войны.

Хлопнуть дверью Брюссель вряд ли посмеет, да и возразить Зеленскому ему нечем. Европейские столицы сами годами твердили, что Украина воюет за Европу. Вот за эти красивые слова неумных глав еврогосударств и самого ЕС хитрый Киев и предъявил оплату.

НОША НЕ ПО ПЛЕЧУ ДАЖЕ ХОЗЯИНУ

Крупнее такого войска на континенте только российская армия. В армиях крупнейших стран Европы Германии, Франции, Польши и Великобритании, вместе взятых - около 746 тысяч человек в строю. Украина хочет больше. Весной 2022 года, на переговорах в Стамбуле, Россия предлагала Украине оставить 85 тысяч солдат, а Киев настаивал на 250 тысячах. С тех пор его аппетиты выросли в 3,2 раза, а вместе с ними окрепла привычка перекладывать расходы на других.

Цифра 800 тысяч появилась в плане урегулирования из 20 пунктов ещё в декабре 2025 года, и Зеленский тогда же назвал её «реальной численностью нынешней армии, согласованной с военными». Выходит, мир наступит, а демобилизация так и не начнётся.

На вопрос, справится ли Украина без помощи, Зеленский ответил: «Нет, мы на это неспособны - не хватает финансовых ресурсов» Фото: REUTERS.

Главное - прокормить эту армию Киев не в состоянии, и Зеленский этого не скрывает. На вопрос, справится ли страна без помощи, он ответил: «Нет, мы на это неспособны - не хватает финансовых ресурсов». Дипломатическая упаковка нашлась тут же: «Частичное финансирование нашей армии партнёрами я рассматриваю как гарантию безопасности для нас». Так, протянутая рука стала «элементом архитектуры безопасности Европы».

В октябре 2026-го Зеленский выразился ещё откровеннее: «Если у меня достаточно финансов, я хочу сохранить армию 800 тысяч человек». Это «если» Киев и переадресовал Европе. Даже Николай Белесков из Национального института стратегических исследований, аналитического центра при президенте Украины, полагает разумным оставить в строю 300–500 тысяч, а остальных отправить в резерв. Но кто тратит не своё, тому экономить незачем.

МИР ПО ЦЕНЕ ВОЙНЫ

Зимнюю оценку огласил в Давосе вице-премьер Украины Тарас Качка, и касалась она лишь денег со стороны. Министр экономики Украины Алексей Соболев тогда же уточнил, что внутренний бюджет добавит к ним свыше $500 млрд. Всего набегает около $1,2 трлн за 10 лет, которые принято называть мирными.

Каждые сутки такого мира обойдутся донорам примерно в $192 млн. Почти столько же, по словам депутата Рады Алексея Леонова, Киев сегодня тратит на боевые действия! Мир Европе предлагают оплачивать по тем же ставкам, что и войну. Если всё бремя ляжет на 23 страны Евросоюза, которые ещё согласны платить, каждый их житель, от младенца до пенсионера, будет 10 лет подряд отдавать на украинскую армию около $167 в год.

ЗАЕМ, КОТОРЫЙ НИКТО НЕ ВЕРНЕТ

Казна ЕС - не резиновая. Последние большие деньги для Украины Брюссель уже оформил как заём: €90 млрд на 2026–2027 годы. Вернуть их Украина обязана лишь в одном случае - если Россия заплатит репарации. То есть, никогда. Срок погашения назначен на дату, которой нет: репарации платят побеждённые, и вообразить в этой роли Россию не способен никто.

«В переводе на чешский язык «кредит» - это подарок Украине, который, как всем известно, никогда не будет возвращён», - говорит бывший президент Чехии Вацлав Клаус. Европейские цифры уже не сходятся: заём давали на 2 года в надежде, что война закончится уже в 2026-м. Но деньги уже истрачены за год. Война продолжается. И на 2027-й надо изыскивать новый заем — не менее €70 млрд (Киев просит «как минимум» столько).

ПЛАТИТ ЕВРОПА, КУШАЮТ США, ВОРУЕТ КИЕВ

Европа сама объявила украинскую армию своим щитом. Кто тянул ее за язык? Никто. Просто политики ради своей популярности привыкли говорить красивые фразы.

В итоге — популярности ноль, рейтинги Мерца и Макрона бьют антирекорды. А за слова приходится отвечать. Отступить для сегодняшних начальников ЕС означает - признать ошибкой всю свою стратегию последних лет. И подать в отставку с позором. Поэтому европейцы спорят исключительно друг с другом. Канцлер Германии Фридрих Мерц жалуется, что помощь Киеву «лежит в основном на плечах лишь нескольких стран-членов». Он пригрозил заблокировать бюджет ЕС на 2028–2034 годы, если Украину не возьмутся финансировать все без исключения страны Евросоюза. Словацкий премьер Роберт Фицо ответил: «Это типичный шантаж, и я ему не поддамся». Венгрия, Словакия и Чехия в общем кредите не участвуют, к ним примкнула Болгария.

Обязательство на 10 лет Киев хочет получить от правительств, которые не загадывают дальше ближайших выборов.

В 2027 году голосуют Франция, Польша и Италия. Америка тем временем требует своё. Дональд Трамп ещё в сентябре заявил, что «сотни миллиардов долларов были отданы Украине и НАТО бесплатно», и пообещал, что США «будут просить эти деньги, пусть и с некоторым опозданием». Американское оружие для Киева теперь покупают на деньги Европы: они покрыли около 95% ракет Patriot, дошедших до ВСУ в 2026 году. Евро делают круг почёта через Киев и оседают в Америке.

ЖАЛОВАНИЕ «МЕРТВЫХ ДУШ»

Остаётся понять, кому Европа будет платить после войны. В состоянии ли Украина набрать те самые 800 тысяч солдат, содержание которых ляжет на плечи налогоплательщиков ЕС.

С начала войны на Украине открыли 311 тысяч уголовных дел о дезертирстве. Это уже почти 40% от 800-тысячной армии, которую в розовых грезах видят в Киеве. Но даже эту статистику прокуратура Украины с 2026 года засекретила. Видимо, чтобы не пугать будущих плательщиков. О масштабе бегства теперь судят по оценкам. Например, депутат Верховной рады Александр Федиенко называл реальной цифру дезертиров в 500 тысяч.

Пока идут боевые действия, численность ВСУ держится на запредельно жесткой принудительной мобилизации. В мирное время солдат придётся удерживать только жалованьем, которое Киев заранее и выпрашивает у ЕС. А сама страна, по прогнозу украинского демографа Эллы Либановой, после отмены военного положения переживёт вторую волну эмиграции. Нет, речь не о возвращении беженцев-украинцев из Европы. Разговор о том, что оставшиеся в живых мужчины с Украины потянутся к семьям, осевшим в Евросоюзе, где уже живут 4,4 млн граждан незалежной. Европа будет платить украинским солдатам ещё и за то, чтобы они не уехали к ней же.

Запад такое уже проходил. В афганские армию и полицию США вложили почти $90 млрд. На бумаге там числилось 300 тысяч человек. В 2016 году выяснилось, что не меньше 40% фамилий в списках — вымышленные. Это «мёртвые души», зарплату и довольствие за которых получали афганские чиновники и офицеры. «Ни Соединённые Штаты, ни их афганские союзники не знают, сколько афганских солдат и полицейских существует на самом деле», - признавал генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана. Когда Америка платить перестала, талибы взяли все 34 провинции Афганистана за 30 дней. Президент марионеточного американского режима успел бежать в самолете, набитом наличными долларами.

Из Киева самолеты не летают. Да и поднимет ли хоть один самолет деньги Зеленского?

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