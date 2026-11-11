Украина назвала цену миру. Он оказался дороже войны

Фото: REUTERS.
В условия мира Киев вписал 10 лет чужих денег на свою армию. Америка от этой чести уже отказалась, и раскошеливаться придётся Европе
Высокопоставленный украинский источник раскрыл западным журналистам (AFP) одно из условий Киева для заключения мира с Россией: как минимум 10 лет после войны кто-то должен будет оплачивать армию Украины в 800 тысяч человек. Мол, только такое войско, способно «отразить любое будущее нападение России». Во что обойдётся эта уверенность, на Украине прикинули: $700 млрд внешних денег (не считая внутренних). Неделю назад чешский премьер-миллиардер Андрей Бабиш сложил всё, что Украина получила с начала конфликта. Итого €520 млрд! Даже он назвал это «огромной суммой». Но к этой горе денег Киев тут же пристраивает вторую.
Европе впору взвыть, только жаловаться ей не на кого. Она 4 года баловала Киев, как дорогую капризную фаворитку: молча, щедро и не торгуясь. Теперь оказывается, что расставание обойдётся дороже романа: за 10 лет мира с неё просят больше, чем она отдала за все годы войны.
Хлопнуть дверью Брюссель вряд ли посмеет, да и возразить Зеленскому ему нечем. Европейские столицы сами годами твердили, что Украина воюет за Европу. Вот за эти красивые слова неумных глав еврогосударств и самого ЕС хитрый Киев и предъявил оплату.
Крупнее такого войска на континенте только российская армия. В армиях крупнейших стран Европы Германии, Франции, Польши и Великобритании, вместе взятых - около 746 тысяч человек в строю. Украина хочет больше. Весной 2022 года, на переговорах в Стамбуле, Россия предлагала Украине оставить 85 тысяч солдат, а Киев настаивал на 250 тысячах. С тех пор его аппетиты выросли в 3,2 раза, а вместе с ними окрепла привычка перекладывать расходы на других.
Цифра 800 тысяч появилась в плане урегулирования из 20 пунктов ещё в декабре 2025 года, и Зеленский тогда же назвал её «реальной численностью нынешней армии, согласованной с военными». Выходит, мир наступит, а демобилизация так и не начнётся.
Фото: REUTERS.
Главное - прокормить эту армию Киев не в состоянии, и Зеленский этого не скрывает. На вопрос, справится ли страна без помощи, он ответил: «Нет, мы на это неспособны - не хватает финансовых ресурсов». Дипломатическая упаковка нашлась тут же: «Частичное финансирование нашей армии партнёрами я рассматриваю как гарантию безопасности для нас». Так, протянутая рука стала «элементом архитектуры безопасности Европы».
В октябре 2026-го Зеленский выразился ещё откровеннее: «Если у меня достаточно финансов, я хочу сохранить армию 800 тысяч человек». Это «если» Киев и переадресовал Европе. Даже Николай Белесков из Национального института стратегических исследований, аналитического центра при президенте Украины, полагает разумным оставить в строю 300–500 тысяч, а остальных отправить в резерв. Но кто тратит не своё, тому экономить незачем.
Зимнюю оценку огласил в Давосе вице-премьер Украины Тарас Качка, и касалась она лишь денег со стороны. Министр экономики Украины Алексей Соболев тогда же уточнил, что внутренний бюджет добавит к ним свыше $500 млрд. Всего набегает около $1,2 трлн за 10 лет, которые принято называть мирными.
Каждые сутки такого мира обойдутся донорам примерно в $192 млн. Почти столько же, по словам депутата Рады Алексея Леонова, Киев сегодня тратит на боевые действия! Мир Европе предлагают оплачивать по тем же ставкам, что и войну. Если всё бремя ляжет на 23 страны Евросоюза, которые ещё согласны платить, каждый их житель, от младенца до пенсионера, будет 10 лет подряд отдавать на украинскую армию около $167 в год.
Казна ЕС - не резиновая. Последние большие деньги для Украины Брюссель уже оформил как заём: €90 млрд на 2026–2027 годы. Вернуть их Украина обязана лишь в одном случае - если Россия заплатит репарации. То есть, никогда. Срок погашения назначен на дату, которой нет: репарации платят побеждённые, и вообразить в этой роли Россию не способен никто.
«В переводе на чешский язык «кредит» - это подарок Украине, который, как всем известно, никогда не будет возвращён», - говорит бывший президент Чехии Вацлав Клаус. Европейские цифры уже не сходятся: заём давали на 2 года в надежде, что война закончится уже в 2026-м. Но деньги уже истрачены за год. Война продолжается. И на 2027-й надо изыскивать новый заем — не менее €70 млрд (Киев просит «как минимум» столько).
Европа сама объявила украинскую армию своим щитом. Кто тянул ее за язык? Никто. Просто политики ради своей популярности привыкли говорить красивые фразы.
В итоге — популярности ноль, рейтинги Мерца и Макрона бьют антирекорды. А за слова приходится отвечать. Отступить для сегодняшних начальников ЕС означает - признать ошибкой всю свою стратегию последних лет. И подать в отставку с позором. Поэтому европейцы спорят исключительно друг с другом. Канцлер Германии Фридрих Мерц жалуется, что помощь Киеву «лежит в основном на плечах лишь нескольких стран-членов». Он пригрозил заблокировать бюджет ЕС на 2028–2034 годы, если Украину не возьмутся финансировать все без исключения страны Евросоюза. Словацкий премьер Роберт Фицо ответил: «Это типичный шантаж, и я ему не поддамся». Венгрия, Словакия и Чехия в общем кредите не участвуют, к ним примкнула Болгария.
Обязательство на 10 лет Киев хочет получить от правительств, которые не загадывают дальше ближайших выборов.
В 2027 году голосуют Франция, Польша и Италия. Америка тем временем требует своё. Дональд Трамп ещё в сентябре заявил, что «сотни миллиардов долларов были отданы Украине и НАТО бесплатно», и пообещал, что США «будут просить эти деньги, пусть и с некоторым опозданием». Американское оружие для Киева теперь покупают на деньги Европы: они покрыли около 95% ракет Patriot, дошедших до ВСУ в 2026 году. Евро делают круг почёта через Киев и оседают в Америке.
Остаётся понять, кому Европа будет платить после войны. В состоянии ли Украина набрать те самые 800 тысяч солдат, содержание которых ляжет на плечи налогоплательщиков ЕС.
С начала войны на Украине открыли 311 тысяч уголовных дел о дезертирстве. Это уже почти 40% от 800-тысячной армии, которую в розовых грезах видят в Киеве. Но даже эту статистику прокуратура Украины с 2026 года засекретила. Видимо, чтобы не пугать будущих плательщиков. О масштабе бегства теперь судят по оценкам. Например, депутат Верховной рады Александр Федиенко называл реальной цифру дезертиров в 500 тысяч.
Пока идут боевые действия, численность ВСУ держится на запредельно жесткой принудительной мобилизации. В мирное время солдат придётся удерживать только жалованьем, которое Киев заранее и выпрашивает у ЕС. А сама страна, по прогнозу украинского демографа Эллы Либановой, после отмены военного положения переживёт вторую волну эмиграции. Нет, речь не о возвращении беженцев-украинцев из Европы. Разговор о том, что оставшиеся в живых мужчины с Украины потянутся к семьям, осевшим в Евросоюзе, где уже живут 4,4 млн граждан незалежной. Европа будет платить украинским солдатам ещё и за то, чтобы они не уехали к ней же.
Запад такое уже проходил. В афганские армию и полицию США вложили почти $90 млрд. На бумаге там числилось 300 тысяч человек. В 2016 году выяснилось, что не меньше 40% фамилий в списках — вымышленные. Это «мёртвые души», зарплату и довольствие за которых получали афганские чиновники и офицеры. «Ни Соединённые Штаты, ни их афганские союзники не знают, сколько афганских солдат и полицейских существует на самом деле», - признавал генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана. Когда Америка платить перестала, талибы взяли все 34 провинции Афганистана за 30 дней. Президент марионеточного американского режима успел бежать в самолете, набитом наличными долларами.
Из Киева самолеты не летают. Да и поднимет ли хоть один самолет деньги Зеленского?
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