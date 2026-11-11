Россияне рассказали, готовы ли провести дома радиоточку. Фото: Kleo foto/Shutterstock/Fotodom

В России намерены сохранить и развивать сети проводного радио. В квартирах планируется снова проводить радиоточки, поскольку они менее подвержены кибератакам, не зависят от сотовой связи и электричества. Интересно, что многие россияне отметили, что готовы установить радиоточку у себя дома, кто-то даже добавил, что розетка у них сохранилась до сих пор. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU

Так, 39% опрошенных россиян сообщили, что готовы провести в квартире радиоточку. Многие отметили, что для них это было бы удобно и полезно.

«Это очень здорово. Раньше всегда радио было на кухне у каждого, и все новости хозяева знали без всяких телефонов, смартфонов», - вспоминает участник опроса.

«Жаль, что убрали когда-то, на кухне было всегда нужно. У нас утром мэр докладывал о проделанной за неделю работе, потом шли разные спектакли, концерты и много интересного. Буду рада, если радиоточки вернут», - говорит другая.

«С удовольствием проведу, с радио дома как-то веселее», - делится третий.

«Я себе подключу. Я лично доволен тем, что что-то добавляется, а не убирается», - разводит руками еще один участник опроса.

При этом 11% отметили, что они от радиоточки не отказывались и она у них до сих пор в квартире есть.

А вот 48% опрошенных говорят, что радиоточка им не нужна, они от нее давно отказались и больше проводить не планируют. По словам респондентов, радио они не слушают, для них этот канал информации неудобен.

«Я отказалась лет 20 назад во всех квартирах. Радио никто не слушал, зачем нам его возвращать», - рассуждает участница опроса.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

Фото: Дмитрий ОРЛОВ.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 3,8 тысячи человек.

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