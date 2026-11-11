РФ обошла Италию и Испанию: отечественный авторынок поднялся в европейском рейтинге

Рынок РФ поднялся в европейском рейтинге. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

По итогам октября 2026 года Россия улучшила свои позиции в рейтинге крупнейших автомобильных рынков Европы. По объему реализации новых легковых машин страна переместилась с пятой на четвёртую строчку. Об этом 11 ноября сообщило аналитическое агентство «Автостат», опубликовав данные консалтинговой компании GlobalData.

Первенство в европейском рейтинге по-прежнему принадлежит Германии. За месяц там зарегистрировали продажи 254,5 тыс. новых автомобилей, что на 1,7% превышает результат октября прошлого года. На второй позиции расположилась Великобритания с показателем 152,7 тыс. машин (+5,4%). Замыкает первую тройку Франция, где реализовали 149,3 тыс. автомобилей — на 7% больше год к году.

При включении России в общеевропейский список ее результат составил 132,9 тыс. проданных легковых автомобилей. Несмотря на выход на четвертое место, отечественный рынок продемонстрировал отрицательную динамику: объем реализации оказался на 19,8% ниже, чем за аналогичный месяц 2025 года.

Следом за Россией расположилась Италия. В октябре местные дилеры продали 131,9 тыс. новых машин, увеличив показатель на 4,8%. Шестую строчку заняла Испания с результатом 98,5 тыс. автомобилей (+1,8%).

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