Эпоха Audi A8 закончилась: легендарный флагман уступил место кроссоверам

Прекращен выпуск Ауди А8. Tada Images / Shutterstock.com / Fotodom

Компания Audi остановила производство представительского седана A8, который выпускался более трех десятилетий. По информации издания Auto Motor und Sport, последние экземпляры модели сошли с конвейера предприятия в Неккарзульме в октябре 2026 года. Прямой преемник автомобиля на данный момент не запланирован.

История Audi A8 началась в 1994 году. Первое поколение выделялось облегченной конструкцией кузова с широким использованием алюминия, а также мощным 4,2-литровым мотором V8. На протяжении последующих лет производитель придерживался относительно консервативного подхода к оформлению модели, которая выглядела сдержаннее основных конкурентов от Mercedes-Benz и BMW.

Последняя, пятая генерация седана продержалась в производственной программе почти десятилетие. За это время автомобиль пережил рестайлинг в середине своего жизненного цикла, однако обновление не привело к появлению нового поколения.

После завершения сборки A8 завод в Неккарзульме сосредоточился на выпуске автомобилей семейства Audi A5. На предприятии будут производить седаны, универсалы Avant, а также спортивные модификации S5 и RS5. История этого промышленного комплекса связана с компанией NSU, которая позднее стала частью Audi.

Место флагманской модели в линейке немецкой марки теперь должен занять полноразмерный кроссовер Q9 с тремя рядами сидений. Новинка будет соперничать с BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.

Впрочем, отказ от A8 не означает окончательного ухода Audi из сегмента крупных представительских автомобилей. Компания допускает возможность возвращения к разработке подобной модели в перспективе. Если у седана появится преемник, он может получить электрифицированную силовую установку. Однако официального решения о создании нового флагмана производитель пока не принимал.

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