Пока самолет дозаправят, Зеленскому объяснят, что к чему Фото: REUTERS.

Американские переговорщики летят в Москву и завтра в первой половине дня встретятся с президентом России Владимиром Путиным. Эта новость для украинского «просроченного» главаря бандеровского режима хуже, чем серпом по, извините, причиндалам. Потому что самого его те же самые переговорщики позвали прилететь в Дублин, где их самолет сядет на дозаправку во время их возвращения из Москвы в США. Столица Ирландии обычно используется для дозаправок трансатлантических рейсов. Пока самолет дозаправят, Зеленскому объяснят, что к чему.

Кстати, американцы уже не первый раз вызывают «просроченного» на такие стыковочно-дозаправочные рандеву. Прошлый раз его вытянули так в Осло, когда американская делегация летела в Москву, и «просрочка» послушно отправился в столицу Норвегии. Теперь вот позвали на промежуточную остановку на обратном пути. А что — дозаправка плюс подготовка самолета к новому полету займут часа два, два с половиной, и этого времени достаточно, чтобы довести новые вводные до «просрочки», а он бы потешил их каким анекдотом, как датчан в их парламенте, а то бы, смотришь - и на рояле бы сыграл.

Все равно американцы, похоже, перестали воспринимать фигуру «просроченного» всерьез. А все предложения и инициативы они в первую очередь обсуждают с Москвой и лично с Владимиром Путиным. Вот госсекретарь США Рубио вчера поджег значительное количество пуканов на Украине.

- Украина получит только те гарантии безопасности, на которые согласится РФ. Без согласия Кремля такие гарантии не будут действовать, — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

А вы думаете, что украинская Верховная рада просто так вчера приняла закон о создании Космических войск Украины. Все продумано, тут вам сразу должен был после этих слов госсекретаря и выход от подгоревших украинских дуп на первой космической скорости случиться. Но что-то не срослось - над Украиной не было замечено новых космических объектов. Может, случится сегодня после слов Джареда Кушнера, что договариваться о допуске представителя Европы на переговоры он намерен … с Путиным? А с кем же ему еще про это договариваться, не с «просроченным» же?

Американские переговорщики летят в Москву и завтра в первой половине дня встретятся с президентом России Фото: REUTERS.

- Одна из целей нашей поездки в Москву, помимо завершения работы с гуманитарными вопросами, над которыми мы работаем вместе, попытаться понять, сможем ли мы привлечь европейцев к участию в формате, чтобы сделать его многосторонним, – рассказал после переговоров Кушнер журналистам. Если речь будет идти только об архитектуре безопасности в Европе, то, как говорится, почему бы и нет? Но решать это будет Путин. Который, кстати, предлагал Европе задуматься над этим вопросом еще в 2007-м. Не захотели тогда, придется сейчас, но на других условиях.

Кстати, европейцы, которые еще недавно буквально соревновались, кто переплюнет всех, направляя свои плевки в адрес Путина, сейчас уже раскололись и скоро начнут соревнование на право первым дозвониться до российского президента и поговорить с ним. Даже напрочь упоротый Мерц, один из несгибаемой проукраинской «Евротройки» (Германия — Франция — Британия, чем вам не новая Антанта - ?) вдруг начал скулить, что он не будет избегать разговора с Путиным, а представитель немецкого правительства заявил, что может состояться телефонный разговор Мерца с Путиным. Причем, он дипломатично ушел от ответа на вопрос, кто кому будет звонить, но мы-то знаем, что Путин первым звонит только тем, кого считает друзьями или союзниками, а у Фридриха нет ни одного шанса прикинуться тем или другим.

Впрочем, «просроченному», если честно, даже в Дублин на дозаправку сейчас прилететь за счастье. Главное — не возвращаться в Киев. Каждое новое возвращение дается ему со все большим трудом, и он просто ищет любую возможность для того, чтобы оттянуть свое возвращение домой. Так что он должен быть благодарен американским переговорщикам за возможность оттянуть свое возвращение на Украину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский опозорился заявлением о Путине и поиздевался над Трампом. Он уже не может себя контролировать

Просто бизнес и ничего личного: пока украинцы сводят концы с концами, олигархи навариваются на конфликте