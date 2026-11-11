Зеленский опозорился заявлением о Путине и поиздевался над Трампом. Он уже не может себя контролировать

Бывший комик окончательно превратился в какого-то стендапера, который не может сопротивляться своему главному желанию — понравиться публике Фото: REUTERS.

Член украинской делегации на завершившихся переговорах в Абу-Даби, он же — руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия решил обрадовать журналистов своим прогнозом о том, что конфликт может закончиться до Нового года.

- Нужно провести второй раунд переговоров и как можно скорее согласовать и объявить его дату. Думаю, сейчас у нас хорошая динамика и мы можем прийти к решению до Нового года, - объявил Арахамия журналистам.

Совершенно необоснованный оптимизм. Правда, если он имел в виду какой-то следующий год, то вполне может такое и быть. Если на Украине еще кто останется. С уверенностью можно сказать только одно — кто бы какие усилия ни прикладывал, мир через соглашение на Украине недостижим до тех пор, пока во главе этой недостраны остается неадекватный и упоротый наркоман, самовлюбленный нарцисс-истерик с развившимися маниями величия и преследования, «просроченный» главарь бандеровского режима параноик Владимир Зеленский.

Это убогое и деградировавшее существо настолько не может себя контролировать и вести себя прилично даже в тех ситуациях, когда от него зависит судьба миллионов его сограждан (чуть было не написал соплеменников, но вовремя вспомнил, что он из другого племени). Вот и сейчас, когда в столице ОАЭ куча взрослых мужчин с обеих, даже с трех сторон пытается прийти к какому-то, хотя бы промежуточному консенсусу, этот гнида (определение президента Белоруссии, которое, наверное, надо счесть по отношению к «просрочке» слишком мягким и интеллигентным) откровенно и нагло хамит в эфире, находясь в полной безопасности в Дании, мелкая мразь криворожского происхождения откровенно признается в том, что мечтает о смерти президента России Владимира Путина.

Тем самым он не просто подтвердил слова Трампа о том, что Зеленский ненавидит Путина (Трамп, правда, говорил, что они оба ненавидят друг друга, но вот насчет нашего президента американец явно погорячился — такое убожество, каким является Зеленский, нормальный человек может только презирать, но ненавидеть его — удел его сограждан-украинцев), а еще и признался в стремлении уничтожить президента России.

Давид Арахамия решил обрадовать журналистов своим прогнозом о том, что конфликт может закончиться до Нового года Фото: REUTERS.

И это при том, что мразотный (или мерзкий) гниденыш по несколько раз в день твердит и умоляет о необходимости его встречи с Путиным. И вот с такой мразью нам предлагают договариваться, что-то там подписывать? Оставим это для Каи Каллас или Макрона с Мерцем — они личности примерно одного масштаба.

Кстати, бывший комик окончательно превратился в какого-то стендапера, который не может сопротивляться своему главному желанию — понравиться публике и удостоиться от нее аплодисментов. Находясь в Дании, он получил приглашение выступить в местном парламенте. Подобной чести, кстати, до него не удостаивался ни один иностранный политик, датчане в свое время даже премьер-министру Британии лорду Черчиллю отказали. И, судя по всему, тот факт, что он Черчилля переплюнул, необычайно воодушевил «просроченного», который решил в ответ повеселить местную публику и посмеяться над Трампом с его угрозами забрать Гренландию у Дании для США.

- Возможно, когда кто-то в Америке захотел заполучить Гренландию, он даже не осознавал, что на самом деле стремится не к обладанию землей, а к тому, чтобы стать хоть немного датчанином, - с сарказмом прошелся в адрес Трампа Зеленский и закончил шутку комплиментов для датчан. - Кто знает — может, именно это ему и было нужно.

Жаль, что никто не знает, что нужно самому Зеленскому, чтобы хоть немного перестать быть мерзостью и стать человеком. Хотя, в данном случае это, наверное, уже невозможно.

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