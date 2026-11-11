Ремонт дороже покупки: почему россияне теряют интерес к подержанным иномаркам

Спрос на подержанные иномарки в России снижается из-за расходов. emithamkaramuk / Shutterstock.com / Fotodom

Российские автомобилисты все осторожнее относятся к покупке подержанных иностранных машин. Причинами снижения интереса к таким автомобилям становятся высокая стоимость технического обслуживания, трудности с приобретением запчастей и отсутствие заводских гарантийных обязательств. Об этом Pravda.Ru рассказал автоэксперт и специалист по контраварийному вождению Егор Васильев.

По оценке специалиста, автомобили, сменившие нескольких собственников, как правило, уже не имеют действующей заводской гарантии. При этом затраты на приведение машины в порядок в течение первого года после приобретения в некоторых случаях могут оказаться сопоставимыми с ценой нового автомобиля.

Поэтому потенциальные владельцы всё внимательнее изучают не только стоимость самой машины, но и предстоящие расходы на ремонт и оригинальные комплектующие.

Постепенно меняется и отношение покупателей к иномаркам, которые поступают в Россию по альтернативным каналам импорта. В качестве одного из вариантов замены подержанных иностранных автомобилей Васильев выделил китайские модели с локализованным производством. Их стоимость начинается примерно от 2,5 млн рублей. Еще одной альтернативой эксперт считает автомобили Lada, ассортимент которых продолжает пополняться новыми моделями.

Дополнительным преимуществом официальных дилерских каналов реализации становится возможность рассчитывать на гарантийное обслуживание и поддержку после покупки. По наблюдениям Васильева, меняются и потребительские предпочтения. Для значительной части автомобилистов дизайн машины и функциональность мультимедийного оборудования теперь имеют большее значение, чем особенности управляемости.

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