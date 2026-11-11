Китайский кроссовер удивил ликвидностью: сколько в стоимости теряет Haval Jolion за три года

Haval Jolion за три года эксплуатации в России теряет менее 25% цены. DiPres / Shutterstock.com / Fotodom

Эксперт автомобильного журнала «За рулем» Александр Виноградов изучил динамику цен на подержанные кроссоверы Haval Jolion. В основу исследования легли предложения о продаже автомобилей с пробегом, размещённые на интернет-площадках. Специалист сравнил, насколько дешевеет модель после первого и третьего года эксплуатации.

Haval Jolion уже несколько лет присутствует на российском рынке и входит в число популярных китайских автомобилей. Благодаря продолжительной истории продаж накопилось достаточно информации, позволяющей оценить поведение модели на вторичном рынке. Кроме того, кроссовер активно используют в такси и каршеринге. Эксперт связывает такую востребованность в коммерческих перевозках с надежностью автомобиля.

Виноградов обратил внимание и на состояние кузова Jolion после нескольких лет эксплуатации. По его оценке, серьезных нареканий к устойчивости машины перед коррозией за это время не возникло. На вторичном рынке можно найти автомобили с передним и полным приводом, что позволяет покупателям выбирать подходящую конфигурацию в зависимости от своих потребностей.

Еще одним фактором, положительно влияющим на сохранение цены, эксперт считает практичность кроссовера. Несмотря на относительно доступную стоимость, Haval Jolion располагает просторным салоном и вместительным багажным отделением. Эти характеристики помогают поддерживать спрос на модель даже после нескольких лет использования.

Согласно результатам анализа объявлений, за первые 12 месяцев владения Jolion становится дешевле немногим более чем на 10% относительно первоначальной цены. После трех лет эксплуатации потеря стоимости не достигает 25%. Благодаря таким показателям китайский кроссовер демонстрирует высокую остаточную стоимость и по ликвидности опережает ряд конкурирующих моделей из КНР.

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