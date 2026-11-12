В НАТО решили, что , теперь официально их инструкторы будут обучать украинцев на украинской территории. Фото: REUTERS.

После завершения в Эмиратах второго раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта делегаций Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона, в Россию вернулась и наша команда, и, несколько позже, прибыли и американские переговорщики - Уиткофф и Кушнер. Представителей президента США во Внуково встретил спецпредставитель президента РФ Дмитриев.

После того, как 3 ноября в Соединенных Штатах демократы «взяли Конгресс», возникла эйфория не только у сторонников демократов по ту сторону Атлантики , но и у «коалиции желающих» по эту сторону океана, а также и в самой Украине. Появились влажные мечты, что 3 января 2027 года, когда новый Конгресс приступит к исполнению обязанностей, американский Дед Мороз принесет мешок подарков европейским и украинским «детишкам-шалунишкам». И враз всем станет хорошо - и киевскому режиму, и «коалиции желающих».

Так ли это - на этот вопрос на Радио «Комсомольская правда» ответил Алексей Мухин, директор Центра политической информации.

ДЕНЕГ НЕ БУДЕТ?

- США не вернутся к тому, чтобы стать генспонсором конфликта на Украине?

- Этого не произойдет.

- По какой причине?

- Трамп вытащил США из этого статуса, когда они тратили очень большие деньги. И американцы стали их сдирать с Евросоюза. Демократы не рискнут вернуть Соединенные Штаты в статус спонсора - иначе они быстро потеряют то, что получили 3 ноября.

В ОКНО ДУЕТ?

- «Окно возможностей» откроется - или закроется - когда?

- К концу января 2027 года, когда станет ясно, что принципиальных изменений в помощи США Европе в этом конфликте не будет. А это значит, что все вернется на круги своя. Ситуация будет разрешаться на поле боя. Деньги будут собираться со страшным скрипом. Напомню - и двухлетний кредит в 90 миллиардов евро для Киева в ЕС так и не собрали до сих пор. Сроки финансирования срываются раз за разом.

- На Украине растет напряжение из-за этого?

- Это обычное состояние у акторов, которые получают кредиты - своровать как можно больше. Они понимают, что каждый транш может стать последним. И его надо просто... скоммуниздить.

ЧТО СКОММУНИЗДЯТ?

- Вообще-то киевский режим декоммунизирует страну...

- И слово, и само понятие «скоммуниздить» для этих персонажей театра абсурда крайне актуально. И в ожидании «открытия окна возможностей» в конце января, они живут иллюзией, что завтра все точно поменяется. И золотой дождь из американских долларов опять прольется на головы украинского руководства со стороны США.

- А это точно иллюзия?

- Да. И вот тогда украинцы вернутся в обычное состояние маниакально-депрессивного психоза.

- Опаснее станут?

- Нет, просто сговорчивее.

КАКОЙ КОНТИНГЕНТ?

- В ожидании золотого дождя из Европы прозвучало заявление о вводе некого европейского контингента на территорию Украины.

- Это, с их точки зрения, как бы для «усиления переговорной позиции». Правда, вылилось это в решение Совета Европы относительно того, что теперь официально инструкторы НАТО будут обучать украинцев на украинской территории.

- Разве это не акт агрессии?

- Да, и он, по их мнению, должен был повлиять на ход переговорного процесса «в их пользу». У ребят от эйфории из-за «победы демократов» съехали мозги на бок. А им, например, наш глава МИДа напомнил, что в таком случае они становятся законной военной целью. И не надо потом верещать по своим парламентам о том, что русские агрессивные, и вводить новые санкции, как это британцы делали после наших рейдов в Сирии...

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