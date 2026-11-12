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Киев, всегда неровно дышавший к Лондону, сегодня с надеждой смотрит на Берлин. Несмотря на исторически низкий рейтинг у канцлера ФРГ Мерца, тот отважно грозит заблокировать принятие бюджета Евросоюза, если все страны - члены ЕС не возьмут на себя обязательства помогать Украине.
На Радио «Комсомольская правда» говорили об этом с главою Центра изучения военных и политических конфликтов Андреем Клинцевичем.
- Неужели немцы, действительно, готовы воевать за украинцев?
- Да, эти ребята — на верхнем уровне - хотят воевать.
- Но почему именно немцы хотят воевать больше других?
- Вообще-то, это нужно не немцам - это нужно компании ВlackRock. Это нужно транснациональным корпорациям.
- Но ВlackRock – американская корпорация?
- Она уже международная. А Мерц был главой компании ВlackRock в Германии. Он же распространял свою деятельность на Европу.
- Вот откуда ноги растут...
- Германию с хрустом сейчас съедают как раз эти огромные компании. И любая региональная война - это им тоже на руку.
- Почему?
- Они с этого хорошо зарабатывают. Получают доступ к активам. Побежит из Европы бизнес, технологии - в Америку, в другие страны. И это все для них - возможность перераспределения ресурсов.
- Выходит, Мерц - засланный казачок?
- Для самих немцев —да.
- Сами немцы это уже понимают?
- Уже — понимают. И это тоже выражается в виде его низкого рейтинга.
- А если сковырнуть его?
- Пока — не выйдет. Как и Макрона. Как и ту же Мелони, которая приходила с совершенно другими целями, а сейчас Италия на грани банкротства, у нее госдолг уже под 130% к ВВП, перевалил за 3 триллиона евро. А раньше они с Россией работали, зарабатывали.
- Зеленский заявил, что Украина готова купить немецкие ракеты Taurus — ранее канцлер Шольц отказывался их поставлять, и у Мерца прежде не было особого желания. Что изменилось — и как мы отреагируем?
- Мы, конечно, не ударим сразу по Берлину, если немецкие Taurus попадут на фронт - и полетят по нам.
- Taurus — это что?
- Это ракета, аналогичная Storm Shadow и SCALP, которая выпускается французами и британцами. У нее те же дальности и те же характеристики. Но пошире номенклатура пусковых установок. Они могут и с контейнеров запускаться, и с земли - в отличие от французских и британских, которые только авиационного базирования.
- Наша ПВО научилась работать по таким ракетам?
- Научилась. Много их не передадут. И, вероятно, придут старые версии, их нужно запускать с авиасоставляющей. Далеко в глубину фронта они не уходят — бьют по приграничью.
- Что с ними будет?
- То же, что и с предыдущими ракетами.
- А дальше?
- Не думаю, что мы пойдем на эскалацию и подарим Мерцу решение его проблем - когда первая ракета упадет на ФРГ и он закричит: я же говорил, что русские нападут, а вы мне не верили! Вы считали, что мы все хуже живем, потому что я трачу деньги на оружие - и вот теперь наступило это время! Но нет, - такой сценарий мы ему не подарим. Они сгниют изнутри сами.
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