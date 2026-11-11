«Загнать обратно в стойло»: Мерц со скандалом требует от Европы платить за Украину

Мерц со скандалом требует от Европы платить за Украину Фото: REUTERS.

Таллин выступил против попытки Берлина увязать принятие бюджета ЕС с помощью Киеву. Эстонский министр финансов Лиги в интервью Rapporteur заявил, что ФРГ помогает незалежной меньше, чем другие страны Евросоюза. Так он прокомментировал обращение канцлера Фридриха Мерца о том, что финансовая поддержка Украине от ЕС «распределяется неравномерно и обеспечивается лишь несколькими государствами-членами». Немецкий лидер пригрозил заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза, если все страны объединения не примут обязательство оказывать финподдержку Украине в 2027 году и в последующий период.

На Радио «КП» говорили с политологом, независимым журналистом города Росток в Германии Грегором Шпиценом.

БАЛТИЙСКОЕ ТЯВКАНЬЕ

- ФРГ — главный донор ЕС, но Таллин упрекает Берлин в малом вкладе относительно ВВП. Этот конфликт отражает кризис лидерства в Европе?

- С одной стороны, да, пусть, знают собаки, что Моська сильна, раз лает на слона. С другой стороны, все понимают, что ВМФ и ВВС Эстонии в структуре сил и войск НАТО составляют такую ничтожную долю, что об этом даже сложно говорить. Ребята, которые служили в эстонской армии, говорят: нас готовят к партизанским боевым действиям. То есть, в случае чего, они уйдут в леса, дожидаться помощи.

- Если «Россия нападет» - как они утверждают?

- Да. И это уже лет 15 продолжается — подготовка к нападению России и к партизанским действиям.

- Эстонцы правы насчет помощи Киеву?

- Страны Балтии, действительно, вносят серьезную долю от своего ВВП на помощь Украине. Но Германия платит за миллионы беженцев, в том числе украинских, а также платит за экологические проекты как в самой Германии, так и где-нибудь в далекой Амазонии, пытается накормить голодающих детей в Бангладеш и т.д. Всем этим Эстония не занимается. Как и размещением беженцев на своей территории.

РЫК МЕРЦА

- Мерц угрожает заблокировать колоссальный бюджет ЕС в два триллиона евро, требуя разделить бремя помощи Украине между всеми членами Евросоюза.

- Есть страх того, что придется отвечать перед избирателями. Немецким элитам, и Фридриху Мерцу лично, придется отвечать перед немецким народом за то, что они вложили больше 100 миллиардов евро в проигрышный проект.

- Не выстрелил проект - надо капиталы выводить?

- Да, и вкладывать во что-то более прибыльное. Всем уже понятно, что игра проиграна, но они продолжают настаивать, что Европа должна поддерживать Украину до победного конца. Что Россия неизбежно рухнет под грузом экономических проблем, под ударами украинских ракет и дронов.

- Этого не происходит и не произойдет...

- Но такое мышление - неизбежный спутник немецких элит на протяжении последних пяти лет. Этим отличался канцлер Шольц. Этим отличается канцлер Мерц.

АКТИВЫ НЕ КОНФИСКУЮТ

- Есть у Берлина «план В» с Киевом?

- Нет. Конечно, Германия - кошелек ЕС, экономический локомотив. Если, теоретически, канцлер Мерц реализовал бы свою угрозу, ЕС мог бы посыпаться как единая структура. Без ФРГ и Франции это образование нежизнеспособно.

- Канцлер Мерц не имеет полномочий принимать решения по блокированию?

- Формально - имеет. Но есть разница между законным и легитимным. Человеку, у которого личный рейтинг колеблется на уровне 10%, принимать решение за судьбы континента, где живет 550 млн человек, наверное, не совсем правильно.

- Но если он найдет способ сделать так, как считает нужным, Брюссель пойдет на то, чтобы конфисковать активы России?

- Активы - под контролем суверенного правительства Бельгии. Король не принял отставку премьера де Вевера. Значит, никакой конфискации не будет - бельгийское правительство трезво оценивает ситуацию. Если суверенные активы, которые вкладывают в финансовую структуру ЕС, не защищены законом, то все монархи саудовские, Персидского залива, Брунея, Юго-Восточной Азии побегут забирать свои капиталы из европейских банков.

ЗАГНАТЬ В СТОЙЛО

- Ситуация идеального шторма?

- Да, когда большие цены на энергоносители, отсутствие финансовой привлекательности, продолжающийся конфликт на Украине, плюс серьезные финансовые вливания, которые потребуются неизбежно из-за суровой зимы, потому что российская армия не прекращает бить баллистикой по украинской энергетике, - все вместе может создать ситуацию, которую европейская экономика этого не переживет.

- Можно ли рассматривать демарш Мерца как подготовку к выходу из этой истории, сокращению украинских расходов, выходу из конфликта - вслед за Вашингтоном?

- Нет, я как раз думаю, что правительство Германии настроено на конфронтацию. Но в данном случае Мерц просто блефует. Он пытается заставить остальные европейские правительства и структуры Брюсселя консолидироваться. А тех, кто пытается дезертировать, палками и пинками загнать обратно в стойло - этим он и занимается.

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