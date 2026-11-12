Онкобольная Лерчек обратилась к Владимиру Путину: о чем просит блогерша

Адвокат Третьяков: блогер Лерчек обратилась к Путину с просьбой о помиловании. Фото: Belkin/Global Look Press

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), получившая по приговору суда пять лет заключения условно и штраф в размере 763,5 миллиона рублей за вывод денег в ОАЭ, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Об этом в беседе с РИА Новости заявил ее адвокат Константин Третьяков.

«Валерия написала обращение о помиловании на имя президента России Владимира Путина», - рассказал юрист.

Третьяков уточнил, что по закону осужденный направляет такие заявления через администрацию колонии или СИЗО, где он отбывает срок. Однако поскольку Чекалина получила условное наказание, заявление было подано через интернет-приемную президента и отправлено во ФСИН.

Ранее защита блогера Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) запросила у ФСИН разрешение на ее выезд в Китай для прохождения лечения рака желудка. Адвокаты Лерчек уже направили в суд обращение с просьбой разрешить блогеру выехать в Китай. В КНР Чекалина хотела пройти CAR-T-клеточную терапию. Однако заявление защиты не было рассмотрено.

Напомним, что у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. Сама Чекалина ранее сообщила об ухудшении самочувствия после повторной химиотерапии. Блогер рассказала, что у нее ухудшилось зрение, а также появилась большая сонливость и стало мало энергии.

5 ноября Московский городской суд завершил рассмотрение апелляционных жалоб и представлений на приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), признав ранее вынесенное решение законным и обоснованным.

Как писал сайт KP.RU, государственное обвинение просило суд изменить приговор по делу о незаконных многомиллионных переводах денежных средств за рубеж с учетом доводов апелляционного представления, отклонив при этом жалобы стороны защиты и самой осужденной.

Слушания проходили в закрытом от прессы и общественности режиме. Сама Чекалина не смогла принять участие в судебном заседании по пересмотру приговора из-за экстренной госпитализации. На данный момент блогер, борющаяся с раком желудка, повторно проходит курс химиотерапии в одной из московских больниц.