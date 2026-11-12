Дочь бывшего президента Киргизии пошла на свидание с живодером: собрала улики и разоблачила организаторов собачьих боев

Дочь бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, художница Алия Шагиева, разыграла романтическое знакомство, чтобы разоблачить организатора собачьих боёв. Фото: homesickbluess/ Global Look Press

Дочь бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, художница Алия Шагиева, разыграла романтическое знакомство, чтобы разоблачить организатора собачьих боёв.

Мужчина рассчитывал на свидание и охотно рассказывал, как устраивают смертельные поединки и продают собак за границу. Собранные материалы Шагиева передала милиции. Кавалер оказался на допросе, а опубликованные Шагиевой записи показали, с каким упоением здесь говорят о живодёрстве: собаку можно затравить насмерть, собственноручно закопать - и потом с наслаждением смаковать эту «победу», пытаясь понравиться женщине.

В переписке он предложил ей щенка. На фото малыши теснились у матери на соломе. Подарок должен был расположить к нему собеседницу. Дальнейший разговор касался уже взрослых собак - и того, как люди распоряжаются их жизнью, вплоть до права назначить им последний бой.

В опубликованной Шагиевой записи собеседник рассказывает, что поединки идут «до конца, до смерти», погибших собак «закапывают хозяева», а места в горах выбирают так, «чтоб зоозащитники не узнали».

Шагиева передала собранные материалы своего расследования правоохранителям.

Алия Шагиева - художница и защитник животных. Фото: homesickbluess/ Global Look Press

ЩЕНОК ВМЕСТО БУКЕТА

Переписка, с которой всё началось, выглядит невинно. «Здравствуйте, можно с вами познакомиться? Мне рассказали, что вы прикольный молодой человек)». Следом приглашение: «Приходите с собаками в гости ко мне в мастерскую, покажу картины и своего тайгана Шамала». Тайган - киргизская борзая, охотничья собака. Шагиева предложила собеседнику знакомую тему и повод для встречи: картины, собаки, разговор в мастерской.

Фрагменты этой переписки вошли в опубликованный ролик. Затем Шагиева просит собеседника представиться: «Вы же знаете моё имя и фамилию и даже отчество. Теперь ваша очередь». Она пишет под собственным именем и ждёт такой же открытости от него.

На вопрос о местах проведения боёв собеседник называет Кой-Таш и Беш-Кунгей - сёла неподалёку от Бишкека. «В горах у нас там места есть чисто для боев», - поясняет он. Уединение нужно, «чтоб зоозащитники не узнали». Эта оговорка выдавала главное: устроители прекрасно понимали, что творят и почему это нужно скрывать.

ХОЗЯИН ХОРОНИТ САМ

Личная встреча тоже попала на запись. Шагиева спрашивает, насколько далеко заходят участники поединков. Мужчина отвечает: «Насмерть». Она уточняет: «А бывает, что умирает собака?» Ответ не оставляет места для успокоительной версии о безобидном состязании: «Да, там много собак умирает».

Следующий вопрос касается того, что происходит после боя: «Вы хороните в землю?» Собеседник объясняет порядок: «Закапывают хозяева».

Хоронить приходится тем же людям, которые могли остановить схватку. В этом рассказе забота хозяина о собаке начинается слишком поздно.

По словам собеседника, бои проходят в горах и во дворах арендованных частных домов. Адреса участникам и зрителям сообщают заранее. В том же ролике показан экран телефона с закрытым чатом. Там обсуждают записи поединков: «Вот это я понимаю схватка титанов, из всех боев этот бой понравился мне, хорошую мощь показали оба». На одном из снимков - тигровый пёс Кензо с окровавленными лапами, рядом значок огонька. В таком обсуждении собака заслуживает восторг именно в ту минуту, когда нуждается в помощи.

Защитники подобных поединков ссылаются на испытания рабочих качеств волкодавов. Но пастуху нужна собака, которая вернётся к стаду и будет охранять его завтра. Гибель на ринге ничего не доказывает о пригодности пса к работе. Она говорит лишь о жестокости людей.

Алия Шагиева с отцом, мамой и братом. Фото: homesickbluess/ Global Look Press

ПОБЕДИТЕЛЬ УХОДИТ В ПРОИЗВОДИТЕЛИ

После разговоров о боях в чате обсуждают будущие вязки. «Спасибо хозяину Бакса, сдержал слово… дал нам реванш… в будущем с Баксом покрою свою суку сперва, потом щенка девочку», - пишет один из участников. Благодарность за реванш без паузы переходит в планы на потомство. Пёс, которого выставляли против другого, нужен как производитель. У поединка появляется продолжение в питомнике.

Дальше товар уходит к покупателю. Фигурант, по словам Шагиевой, держит питомник, где собак разводят на продажу организаторам боёв. Покупателей он перечисляет сам: «Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Они у нас покупают, потом для боев».

В Казахстане прямой запрет собачьих боёв действует с марта 2022-го. Однако объявления о продаже собак для боёв появляются регулярно. Их зачищают, а они возникают в другом месте.

КОНСПИРАЦИЕЙ НЕ ОТДЕЛАТЬСЯ

10 лет назад запретить собачьи бои в Киргизии просили отца Алии Шагиевой. В апреле 2016-го петицию адресовали президенту Алмазбеку Атамбаеву и мэру Бишкека. Теперь материалы об организаторах боев собирает дочь уже бывшего главы государства.

Но главное, чему эта история научит людей вокруг собачьего ринга. Если только осторожнее знакомиться и надёжнее прятать переписку, разоблачение обернётся для них всего лишь уроком усиления конспирации. Следующий бой просто проведут без камеры.

И последнее слово снова останется за хозяином - тем самым, который отдает собаку на смертельный бой, а потом берётся за лопату.

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