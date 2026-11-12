Михаил Ефремов сейчас вот с такой «прической». Первый раз побрился наголо, так как того требовала роль в спектакле «Без свидетелей». А потом — понравилось. Фото: социальные сети Театра «Мастерской «12» Никиты Михалкова» / vk.ru/mikhalkov12.

Актер Михаил Ефремов отпраздновал 63-й день рождения на работе. И сегодня тоже Михаил Олегович в театре, потому что ровно через две недели у него премьера. Как сегодня живет артист — у него новая жизнь: и личная, и трудовая.

КАК ПОЗДРАВИЛИ ЕФРЕМОВА

Коллеги поздравили Михаила Ефремова с днем рождения

С утра каждый день этого месяца команда спектакля «Васса Железнова» 18+ собирается на Поварской в «Мастерской «12» Никиты Михалкова» на репетиции. Премьера через 2 недели. 63-й день рождения Михаила Ефремова не стал исключением: команда спектакля поздравила его шоколадным тортом, на котором именинник задул свечи. Розанова «сдала» видео этого момента и назвала именинника «внутренним» прозвищем Мухомор. Каждый из актеров на репетиции выдал фразу-поздравление по тексту постановки по первой редакции пьесы Максима Горького, где у Михаила Ефремова роль Прохора Железнова. «Зловредный ты человек», — озвучил Сергей Баталов (Михайло Васильев), разрезая тортик. «Не Прохор он, а прохвост!», — продолжила характеристику персонажа Розанова (Васса Железнова). А режиссер спектакля Надя Михалкова резюмировала после всех: «Надеюсь, играть мы будем лучше чем поздравлять!»

Торт для именинника. Фото: социальные сети Ирины Розановой.

Надежда Михалкова во время поздравления Михаилу Ефремову. Фото: социальные сети Ирины Розановой.

Поздравили артиста и другие его коллеги по спектаклю: Анна Михалкова (Анна), Андрей Баков (Семен), Николай Ефремов (Павел), Дарья Белоусова (Людмила). Билеты на премьеру 25 и 26 ноября есть в продаже, остались места по цене от 8 тыс. руб. за штуку. В декабре играть будут только раз и там цены стартуют пока от 6 тыс. руб.

Сын именинника Николай Ефремов пришел работать в этот театр раньше отца — сейчас заняты в одной постановке. Фото: социальные сети Ирины Розановой.

КАК ЖИВЕТ ЕФРЕМОВ

Актер Михаил Ефремов сегодня сосредоточен на работе в театре. Он состоит в труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Второй спектакль с его участием «Без свидетелей»18+. В этой постановке Михаил Ефремов играет с Анной Михалковой.

Михаил Ефремов всегда был хорошим актером, но до трагедии (совершил ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения) он выпивал. Теперь не пьет. Начал новую во всех отношениях жизнь.

Актер Михаил Ефремов сегодня сосредоточен на работе в театре. Фото: Елена Мельникова/Агентство Москва.

Судачат, что ушел от жены, но вопреки слухам официально не развелся. Живет на съемной квартире в центре Москвы. В новую театральную работу Ефремов привел свою нынешнюю возлюбленную актрису театра «Современник» 43-летнюю Дарью Белоусову.

Свою самую дорогую квартиру (шестикомнатную в центре) Михаил Олегович оставил пятой жене — звукорежиссеру, доценту кафедры звукорежиссуры Академии Музыки им. Гнесиных Софье Кругликовой. И их детям: студенткам 21-летней Вере, 19-летней Надежде и школьнику 16-летнему Борису.

У Михаила Ефремова и Дарье Белоусовой роман начался до рокового ДТП. У Белоусовой детей нет, она была в браке с актером Шамилем Хаматовым с 2010 по 2018 год. Познакомились и начали встречаться Михаил и Дарья в театре «Современник», по слухам — Белоусова соблазнила тогда еще любителя кутежей. Встречались почти год до смертельного ДТП, которое случилось в июне 2020 года. Тогда Ефремов арендовал для Дарьи квартиру в центре Москвы, где его и обнаружили после ДТП — так об измене Ефремова узнала вся страна. Хозяйка квартиры рассказывала на ток-шоу, что жена Ефремова не пьющая женщина, а подруга периодически затаскивала пьяного актера в подъезд. Под домашним арестом актер жил в квартире с детьми и женой, которая поддерживала его в суде. Жена поддерживала Ефремова в суде, к ней в дом он вернулся из колонии. Теперь же говорят, что актер живет с Дарьей. Все свободное время отдает работе.

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