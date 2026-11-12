После переговоров с Москвой в ближайшие недели стоит опасаться «великого предательства» Украины со стороны Соединенных Штатов. Фото: REUTERS.

Западные СМИ обсуждают завершившиеся вчера переговоры России, Украины и США в Абу-Даби, после которых спецпосланники Трампа Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву на переговоры Владимиром Путиным.

Politico замечает, что встреча в Абу-Даби запустила ряд важных процессов: «Поездка в Москву имеет ключевое значение. Кушнер сказал, что его цель в разговоре с Путиным - убедить его разрешить европейцам присоединиться к следующему раунду переговоров», - пишет американское издание.

Спецпосланники Трампа Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву на переговоры Владимиром Путиным. Фото: REUTERS.

«ВАШИНГТОН ПОДДЕРЖАЛ МОСКВУ»

Но Европа до сих пор даже не определилась с кандидатурой единого переговорщика. Le Monde, например, называет председателя Евросовета Антониу Кошта. Еще куда ни шло. А вот вторым «наиболее вероятным кандидатом» французская газета назвала главную евродипломатку, эстонку Каю Каллас, чья пещерная русофобия достигла клинической стадии, а полная некомпетентность периодически вызывает слухи о скором изгнании с «европейского Олимпа». Имя потенциального переговорщика вроде бы назовут в Дублине в пятницу, 13 ноября, на саммите лидеров ЕС.

Европейцы акцентируют внимание на мирных переговорах по Украине и предоставлении ей гарантии безопасности, в то время как тему изменения системы безопасности на континенте задвигают на второй план, увязывая ее с тезисом «сначала прекращение огня, потом глобальные обсуждения», напоминает Politico.

А вот Вашингтоне, утверждает The New York Times, готовы поддержать требование Москвы «вести переговоры о послевоенной системе безопасности в Европе одновременно с обсуждением прекращения огня и территориальных вопросов на Украине». В американской прессе отмечают экзистенциальный характер конфликта на Украине - как нечто большее, чем битва за территории, поскольку речь идет о безопасности России и роли НАТО в этом вопросе.

Европа до сих пор даже не определилась с кандидатурой единого переговорщика. Фото: REUTERS.

«СДЕЛКА ЗА СПИНОЙ ЗЕЛЕНСКОГО»

Западная пресса констатирует: главные требования российской стороны спустя четыре года с начала СВО не изменились.

Как пишет Axios, после переговоров в Абу-Даби Вашингтон обратился к Москве с просьбой представить новые предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой. Оно должно учитывать все «опасения и требования Москвы в области безопасности».

При этом США якобы заверили европейцев, что не пойдут на «сепаратное» соглашение о безопасности с Россией, если ЕС и Украина не поддержат его.

А вот аналитики Guardian предрекают, что после переговоров в Абу-Даби в ближайшие недели стоит опасаться «великого предательства» Украины со стороны Соединенных Штатов.

Дональд Трамп объявил о подготовке «большой, прекрасной сделки» с Россией, которая «будет касаться не только Украины, она может затронуть всю Европу». Судя по всему, речь идет о заключении сделки с Москвой «за спиной Зеленского и других европейских лидеров по разделу Восточной Европы», считают британские эксперты. Такая сделка может привести к признанию российского контроля над новыми регионами и ослаблению экономических санкций.

«Она также могла бы лишить страны Восточной Европы права выбирать собственные механизмы обеспечения безопасности, исключив дальнейшее расширение НАТО и, возможно, сократив часть развертывания сил альянса на Восточном фронте», - заключает Guardian.

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