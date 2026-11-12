Страшная месть Трампа: Зеленский опять завопил про замедление Starlink

Зеленский вел себя крайне нагло — костерил Трампа за то, что он якобы «проявил слабость», заключив с Москвой дизельную сделку Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что все подразделения ВСУ опять фиксируют новый сбой в работе спутниковой системы связи Starlink. Проблемы наблюдаются по всей линии фронта.

Подобные жалобы вперемешку с угрозами уже неслись из Киева перед промежуточными выборами в Конгресс США. Было очевидно, что в Белом доме решили сделать украинцев сговорчивей в ожидании трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Но Зеленский вел себя крайне нагло — костерил Трампа за то, что он якобы «проявил слабость», заключив с Москвой дизельную сделку. Требовал возобновить прежнюю скорость Starlink. Вынь да положь! Умудрился дико поссориться с Илоном Маском — мол, миллиардер «не имеет права» влиять на власть в Киеве.

Маск ответил репостом: передача терминалов спутниковой связи Украине была ошибкой.

Наглость вроде бы города берет, но в случае нелегитимного президента это не работает. Города он, наоборот, сдает.

И, в принципе, месть Дональда, которого украинец откровенно «топил» перед выборами в США, была ожидаема. Тем более на фоне трехсторонних переговоров по Украине, которые Зеленский и Ко всячески тормозят.

Зеленский опять завопил про замедление Starlink Фото: REUTERS.

«ЭТО НЕ СЛУЧАЙНЫЕ ОШИБКИ!»

«Действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 км/ч. Украинские военные уже проверили обстоятельства этого, и это не случайные ошибки, а системное ограничение скорости», - ноет Зеленский.

Starshield - это военная версия Starlink, сделанная для государственных нужд. Контролирует ее Пентагон. На орбите находятся около 245 спутников Starshield.

«ТАКИЕ ВЕЩИ НЕ ПРОЩАЮТСЯ»

Военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходаренок в разговоре с KP.RU согласился с тем, что ограничения в работе Starshield связаны с нападками Зеленского на Соединенные Штаты и лично на президента Дональда Трампа.

- Скорее всего, ограничивается быстродействие цифровых вычислительных комплексов, что и приводит к таким задержкам, — говорит Ходаренок. — Причины понятны. Зеленский не просто дерзит Трампу — чуть ли не списал его со счетов! Более того, выступает против президента США как института, как звена государственного устройства. Такие вещи в мировой политике не прощаются.

Сегодня в руках руководства Соединенных Штатов находятся практически все боевые оперативные возможности ВСУ, - Starlink используют не только для управления дронами, она предоставляет широкополосный интернет, это техническая основа системы управления Вооруженными силами Украины в целом.

- Как скоро замедление отразится на переменах на поле боя?

- Это сказывается практически сразу. Другое дело, насколько обстоятельно США собираются ограничивать работу Starshield и в каких объемах. Чтобы поставить украинцев на место, нужны радикальные шаги.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Напомним, 14 октября киевский режим обвинил компанию SpaceX в сознательном замедлении скорости передачи данных, что привело к срыву нескольких военных операций. Украинские беспилотники стали практически непригодны для атак на Россию,.

Однако через 10 дней Зеленский сообщил, что работа системы восстановлена в полном объем.

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