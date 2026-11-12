Екатерина Вилкова с мужем Ильей Любимовым и Стефания Маликова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Известно, что в нашей стране стоить модный бизнес крайне сложно, но некоторые звёзды все же пытаются. Одни пробуют уже известные форматы и выпускает базовые и спортивные вещи. А другие создают нечто авторское и оригинальное. Так, актриса Екатерина Вилкова из любимого хобби создала целый магазин вязаных вещей, а Стефания Маликова всерьёз увлеклась дизайном одежды и придумала собственный оригинальный бренд, который пользуется спросом.

Екатерина Вилкова

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Екатерина Вилкова уже много лет увлечена вязанием. По словам известной актрисы, это ее любимый способ расслабиться после напряженных съемок и снять стресс. У Екатерина дома есть даже настоящий ткацкий станок, на котором она и создает свои вязаные шедевры.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Изначально 42-летняя Вилкова вязала вещи для мужа Ильи Любимова и детей. Но постепенно любимое хобби переросло в бренд под названием «Вилка». На официальном сайте марки Екатерины Вилковой можно найти шапки разных фасонов, теплые шарфы, снуды, палантины и даже украшения. Состав изделий в приятном смысле удивляет — 80-90% кашемира. При этом, ценник, учитывая материалы, вполне приемлемый.

Екатерина Вилкова с мужем Ильей Любимовым Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Шапки бини (90% кашемира и 10 мериноса) стоят 8000 рублей.

А если головные уборы связаны полностью из кашемира, то цена 11 000 рублей. Водолазки можно приобрести по 20 тысяч рублей, косынки по 16 500 рублей. Есть даже кашемировые топы, цена — 16 500 рублей. Также на сайте Екатерины Вилковой можно найти чокеры и прочие шейные украшения из перламутра, коралла и жемчуга. Стоимость от 5900 рублей.

Павел и Зоя Деревянко

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Павел Деревянко и его супруга Зоя Фуць развивают совместный бренд под названием Fabzpro. Марка специализируется на создании комфортной одежды для спорта, активного отдыха и повседневной носки. Изделия создаются с акцентом на удобство, качественные материалы и лаконичный дизайн, который подходит как для тренировок, так и для прогулок или путешествий.

Зоя Фуць Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

50-летний Павел и 35-летняя Зоя принимают активное участие в развитии бренда: от разработки концепции и выбора тканей до продвижения коллекций через социальные сети. Супруги сами примеряют одежду и снимаются для рекламных кампаний. Вещи бренда часто появляются в соцсетях самих основателей, а также их звездных друзей и коллег по цеху, что помогает привлекать внимание аудитории.

По составу изделия выполняются, в основном, из хлопка. Но даже несмотря на этот факт, ценник довольно высокий. На официальном сайте свитшоты стоят от 10 000 рублей, и это уже со скидкой. Футболки продаются по 7000 рублей. Худи с эксклюзивной вышивкой оцениваются в 33 000 рублей. Спортивные костюмы можно купить за 35 000 рублей, платья за 12 500 рублей. При этом, похожие изделия на известных маркетплейсах можно найти в три раза дешевле.

Худи Fabzpro

Костюм Fabzpro

Стефания Маликова

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Дочь известного певца Дмитрия Маликова Стефания запустила свой бренд одежды Dress by Stesha в 2020 году. Марка ориентирована на молодую аудиторию и предлагает женственные, элегантные и романтичные наряды: платья с цветочным принтом, оригинальные костюмы, корсеты и верхнюю одежду в пастельных тонах.

Стефания принимает самое активное участие в создании одежды, как основатель бренда, дизайнер и модель. 26-летняя Маликова уделяет большое внимание качеству тканей и деталям. Также дизайнер внимательно следит за трендами в мире моды и адаптирует их под свой бренд.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В результате проект вырос из небольшого хобби и проекта для социальных сетей в полноценный бренд с интернет-магазином, а также шоурумом в центре Москвы.

Так как вещи дизайнерские, то и ценник соответствующий. Платья 17-18 000 рублей, жакеты от 16 000 рублей, куртки от 35 000 рублей. Разумеется, есть и скидки, если прошлая коллекция.

Валя Карнавал

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

У 25-летней Вали Карнавал есть собственный бренд одежды под названием Karnity. Марка специализируется на выпуске базовой и универсальной одежды, которая моделирует фигуру. Валя является не только основательницей бренда, но и музой. Блогерша и ведущая принимает активное участие в разработке моделей и сама снимается для рекламных кампаний.

На официальном сайте можно найти самые разные изделия по очень доступным ценам. Майки стоят 1500-2000 рублей, худи — 4500 рублей, брюки — 2400 рублей, шорты — 1600 рублей, брюки — 2900 рублей. В линейке есть и нижнее белье. Трусы — 1200 рублей, бюстгальтеры — 3222 рублей, утягивающие боди — 5857 рублей.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В целом, бренд актуальный и отвечает потребностям молодой аудитории Вали. Да и ценник, блогеша, несмотря на известное имя, завышать не стала, что, безусловно, похвально. Но вот только вся эта концепция с базовыми утягивающими вещами уж очень напоминает бренд Ким Кардашьян Skims.

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