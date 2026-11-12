«Народ-то один!»: Главная бабушка российского кино Галина Стаханова — об СВО, пенсии и гонорарах

Актриса Галина Стаханова. Фото: кадр из видео «Антонимы»/ vk.ru/conservator_tv

Сегодня уже мало кто помнит, что Галина Стаханова в 1961 году снималась в комедии «Девчата». Даже роль в «Ночном дозоре» вспомнят не все. В основном опытную актрису знают как «главную бабушку российского кино» по комедийной франшизе «Ёлки». И Галину Константиновну это ничуть не смущает: в 86 лет она продолжает сниматься, давать интервью и готовить. В беседе со влогом «Консерватор» Стаханова заявила гражданскую позицию, объяснила, что такое играть сердцем и даже раскрыла гонорар.

Галина Стаханова в фильме «Девчата» (1962) Фото: кадр из фильма.

ПРО МОЛОДЫХ АРТИСТОВ

«Я же начинала в студенческом театре МГУ — мне еще туда Наташа Гундарева советовала. Не конкретно туда, а вообще: иди, говорит, в самодеятельность. И я на поступлении Вере Пашенной (выдающийся советский педагог театра — Авт.) читала отрывок из монолога Катерины из «Грозы». Пашенная сказал, что во мне много душевной теплоты. И теперь, когда молодые актеры на площадке подходят и спрашивают, я всегда говорю — вы лоб не морщите, не играйте мышцами лица, а играйте сердцем. Вкладывайте душу в любой эпизод. Проживать, а не просто слова говорить! Даже если реплика: «Вот сволочь какая»

ПРО ГОНОРАРЫ И КАРЬЕРУ

«Пенсия? А фиг вам! Ну 25 тысяч примерно. Потом, после 80 лет, должны были прибавить вроде как. Потом еще. А зачем нам [пенсия]? Мы работаем еще! Снимаемся. Чаще всего съемочки бывают по осени. Хотя были и в феврале в этом году съемки. Bazelevs (студия) не только «Елки», но и в другие проекты берут. Эпизоды, может, небольшие, но платят хорошо. 150 тысяч рублей за съемочный день. А вот реклама слуховых аппаратов была — там и 500 тысяч заплатили. За миллион, конечно, не получаем»

Актриса в фильме «Елки-2» (2011) Фото: кадр из фильма.

ПРО НЕЙРОСЕТИ

«Вот смотрю на то, как меняют людей на этих, роботов (цифровые «аватары» актеров — Авт.), и думаю — есть у нас будущее? Вот Никулина посмотрела, как оживили (в комедии Сарика Андреасяна «Манюня: Приключения в Москве» - Авт.). Какой кошмар! Ребята, ну зачем? Никакой искусственный интеллект не заменит такого актера, как Никулин. Горбатенький такой, смешной — это же счастье видеть его на экране! Именно его, а не этот интеллект. Никто не заменит душу и сердце. Маску сделают, а душу кто даст? Только глупцы думают, что роботы заменят».

ПРО СВО

«Я играла в нескольких проектах об СВО — короткометражка «Старуха», а потом столкнулась с Юрой Назаровым в фильме «Старик». Сыграла бабку, которая передает иконку внуку — как символ Божьей Матери. Война...это прискорбно. Это затянулось. Люди, которые давным-давно породнились друг с другом...Вот у меня тетушка была эвакуирована в Херсон из Ленинграда в свое время — там и жила до самой смерти, там вся ее родня. И я туда ездила с детства. И даже тогда, когда приезжала девчонкой, было странно: «о, москали приехали». Были такие недоброжелатели. А были и хорошие люди. Женились, дружили! В Киеве снималась не раз — великолепно относились к нам там. Из Донецка у меня есть электрик знакомый, менял мне все дома. Что обидно: народ-то один...но Родина есть Родина. Мы должны любить и жить здесь»

Актрисе Галине Стахановой 86 лет. Фото: кадр из видео «Антонимы»/ vk.ru/conservator_tv

ПРО ПУТЬ РОССИИ

«Боятся нас. И завидуют все России страшно. Чему? Ресурсам. Очень много богатства, недр. У нас даже солярку Америка покупает! А запасов у нас — немерено. Какие ледоколы атомные, какие подводные лодки. Какие детки! Ездят и выигрывают олимпиады. Это же наши мозги, будущее! Думаю, все будет нормально»

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