«Берегите себя»: Анатолий Цой вышел на связь после госпитализации в Китае

Анатолий Цой недавно оказался в больнице в Китае. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Экс-солист популярной группы MBAND Анатолий Цой недавно оказался в больнице в Китае. У 37-летнего артиста обнаружили перитонит и внутреннюю гематому, а его состоянием занимались не только местные, но и российские специалисты. Теперь певца выписали, и он впервые после госпитализации обратился к поклонникам.

Музыкант опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто беспокоился о его самочувствии, звонил и присылал сообщения. Цой не стал вдаваться в медицинские подробности, зато дал понять, что больничный закончился. «Всё. Добби свободен! Меня выписали. Всем спасибо, кто переживал за меня. Писал слова поддержки. Звонил. Писал личные сообщения. Всех люблю, обнимаю, целую. Берегите себя. Берегите свое здоровье. Всех обнял, приподнял», - сообщил артист.

В своем обращении Цой не стал вдаваться в медицинские подробности, зато дал понять, что больничный закончился. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

При этом подробности поставленных диагнозов певец в своем обращении раскрывать не стал. Известно, что проблемы со здоровьем начались еще в конце октября, когда Цой находился на гастролях в Турции. Тогда он почувствовал себя плохо и обратился за помощью в частную клинику. После назначенного лечения состояние улучшилось, поэтому музыкант решил продолжить поездку. Однако уже в Китае недомогание вернулось.

Обследование в местной больнице выявило воспаление в брюшной полости, перитонит и внутреннюю гематому. К обсуждению дальнейшего лечения подключились российские врачи из крупнейших федеральных медицинских центров. Несмотря на возникшие осложнения, по последней информации, артист чувствовал себя нормально и сохранял хорошее настроение.

Недавно певец похвастался, что пополнил свой автомобильный парк дорогой новинкой. Как стало известно KP.RU, Цой приобрел премиальный электрокар стоимостью более 13 миллионов рублей. Это уже вторая китайская машина в его гараже: прежде музыкант обзавелся минивэном. Особенностью нового автомобиля стал кожаный салон терракотового оттенка. Сам артист объяснял свой интерес к китайским моделям тем, что местный автопром предлагает современные решения. Переход на электротранспорт он назвал не просто модой, а вкладом в будущее и заботой о более чистом воздухе.

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