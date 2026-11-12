Высокие отношения: главу Nvidia Хуанга познакомил с любовницей ее собственный муж

Секс-скандал вокруг Дженсена Хуанга получил большой резонанс. Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Стало известно, кто познакомил Дженсена Хуанга, главу одной из крупнейших в мире американских компаний Nvidia, которая производит передовые микрочипы, с однофамилицей и будущей любовницей Элис-Хуанг, оказавшейся китайской шпионкой.

The Wall Street Journal утверждает: китаянку свел с миллиардером муж чаровницы, бизнесмен Кан Вэй.

Источники газеты рассказали: Кан Вэй с пониманием относился к романтической связи своей супруги с главой Nvidia, в шутку называя ее «личным ассистентом» Хуанга.

Дженсен Хуанг с любовницей Элис. Фото: соцсети / Х

Кан и Элис минимум с 2016 года вместе управляли инвестиционным фондом Shanghai Hexi, вкладывавшим средства в технологические компании.

ВНЕДРИТЬСЯ В ДОХОДНЫЕ НИШИ

По данным WSJ, супруги искали наиболее доходные ниши — от видеоигр и фармацевтики до облачных вычислений, создавая запутанные корпоративные структуры для привлечения капитала. Именно благодаря деятельности этого фонда Кан Вэй в 2010-х годах вышел на контакт с Дженсеном Хуангом — в ту пору, когда мир еще не подозревал, насколько важной продукция компании окажется для тренировки моделей искусственного интеллекта.

В 2023 году Кан и Элис приобрели сингапурское подразделение игровой компании, в которую ранее инвестировали, и переименовали его в Megaspeed International. Директором стала миссис Хуанг.

Китаянку свел с миллиардером муж чаровницы, бизнесмен Кан Вэй. Фото: соцсети / Х

Ключевую роль в запуске проекта сыграла китайская мега-компания Alibaba.

В итоге сингапурская фирма смогла купить у Nvidia чипов минимум на $4,8 млрд под предлогом оборудования дата-центров в странах Азии. Однако часть процессоров, несмотря на санкции США, ушла в Китай.

СИДЕЛ ПОД СТРАЖЕЙ

По данным WSJ, Кан Вэй недавно был освобождён из-под стражи в Шанхае — его арестовывали в рамках расследования манипуляций на фондовом рынке. Элис же летом 2025 года задерживали сингапурские власти и запрещали ей покидать страну, однако позже запрет сняли, и в начале этого года её видели в Китае. О возвращении китаянки на родину сообщило агентство Bloomberg.

Секс-скандал вокруг Хуанга получил столь большой резонанс по двум причинам. Первое: следствие может создать новые проблемы для президента США Дональда Трампа. Он близко общался с главой Nvidia и прислушался к его совету разрешить поставлять в Китай хотя бы микрочипы предыдущих поколений. Трампу в прошлом году принесли доклад о подозрительной связи миллиардера с китаянкой, но хозяин Белого дома отмахнулся.

Трамп близко общался с Хуангом. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Теперь Трампу, возможно, придется пересмотреть послабления для Поднебесной в области высоких технологий.

И второе: под вопросом контроль над Nvidia. Если Дженсен Хуанг будет вынужден уйти с главного в компании поста, это принесет большую радость его конкурентам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Потеряли стыд»: секс-скандал вокруг главы Nvidia ударил по Трампу

Уже вторая любовница: вскрылся еще один тайный роман главы Nvidia Дженсена Хуанга