Елена Север Фото: Иван МАКЕЕВ.

Елена Север совместно с «Русской медиагруппой» представила новый клип «Пассажир случайный». Презентация прошла в кинотеатре «Москва». В работе певица показала несколько образов в эстетике 50-х годов. Они вдохновлены иконой стиля советской эстрады Ириной Понаровской, которая задала тон сценической моде. В клипе есть костюмы в духе пин-ап, отсылающие к эпохе буги-вуги и рок-н-ролла, а также выразительные силуэты и детали середины прошлого века. Съемки проходили в большом ангаре среди самолетов с участием более 20 артистов балета.

В центре сюжета героиня, которая оставляет прошлое позади и наконец чувствует себя свободной. Автор идеи и концепции – музыкальный продюсер, основатель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев.

Гости вечера, кажется, тоже получили приглашение в ретро-путешествие: фотозона с чемоданами, винтажным микрофоном и красной дорожкой задала настроение, а знаменитости ответили ей каждый по-своему. Наряды гостей оценила эксперт в области стиля и продюсер музыкального контента Яна Блиндер.

Яна Блиндер Фото: Личный архив.

Лариса Долина

Помолодевшая Лариса Долина выбрала самый цельный и по-настоящему радостный цветовой ход вечера – небесно-голубой. Монохромный брючный костюм из трех предметов: удлиненный жакет прямого кроя, жилет и широкие брюки со стрелками. Такой тон на красной дорожке и на фоне бордовых чемоданов смотрится особенно свежо: образ сразу выделяется и читается с первого взгляда.

Лариса Долина Фото: Иван МАКЕЕВ.

Сильная сторона наряда – свободный силуэт. Жакет с мягкой линией плеч не облегает, а создает ощущение легкости, а длинные брюки, касающиеся пола, визуально вытягивают фигуру. Однотонность работает на стройность: взгляд скользит по вертикали без резких границ. Жилет под жакетом добавляет деловой элегантности, а ткань с благородной матовой фактурой хорошо держит форму.

Аксессуары подобраны с юмором и точностью. Маленькая сумка Balenciaga в тон костюма не нарушает цветовую гармонию, а крупное украшение на шее с голубым кулоном и жемчужными нитями добавляет игры. Брошь на лацкане и голубые сережки поддерживают общую палитру. Остроносые туфли тоже в цвет, поэтому ноги кажутся длиннее. Гладко убранные светлые волосы открывают лицо, а мягкий макияж в теплых тонах оставляет акцент на улыбке.

Юлия Михальчик

Юлия Михальчик показала городской вариант вечернего образа, в котором комфорт и элегантность идут рука об руку. Основа наряда – светлая рубашка свободного кроя в стиле милитари: кармашки с клапанами, погончики на плечах и мягкий молочно-серый оттенок. К ней она добавила черные брюки зауженного кроя и черные ботильоны на невысоком каблуке.

Юлия Михальчик Фото: Иван МАКЕЕВ.

Удачное решение – контраст. Светлый верх приближает лицо и подчеркивает золотистые волосы, а темный низ делает силуэт стройным и собранным. Прямые брюки с высокой посадкой вытягивают ноги, а рубашка навыпуск скрывает лишнее и добавляет образу непринужденности. Покрой с деталями в духе авиаторской формы неожиданно точно попал в тему вечера – самолеты, чемоданы, путешествия. Аксессуары лаконичны: небольшая светлая сумка в тон рубашки и маленькие сережки-гвоздики. Такая сдержанность оправданна, ведь главную роль играет сам крой.

Юлия Барановская

Юлия Барановская, пожалуй, самая смелая в художественном смысле участница вечера. Она выбрала образ-скульптуру в песочно-бежевой гамме: длинное платье в пол из мягкого трикотажа с высоким воротом и огромный шарф-накидка, которая драпируется на плечах и спускается вниз многослойными складками.

Юлия Барановская Фото: Иван МАКЕЕВ.

Главная находка – работа с объемом. Свободные драпировки создают необычный силуэт, при котором фигура словно укутана в облако. Монохром от шеи до пят вытягивает пропорции, а теплый оттенок овсяного цвета смотрится благородно и спокойно. Трикотаж такой плотности ложится красиво, подчеркивая мягкость фактуры и добавляя образу уюта.

Акценты выбраны точно. Светлая сумка Louis Vuitton в тон наряда продолжает цветовую линию, а массивный серебристый браслет-манжета – единственная холодная нота, которая оживляет образ и перекликается с блеском ретро-микрофона.

Александр Шоуа

Александр Шоуа продемонстрировал классику без лишних сложностей. Темный костюм в тон графитово-черного, однобортный пиджак с аккуратными лацканами, брюки со стрелками и светло-серая рубашка с расстегнутым воротом. Галстука нет, и это правильное решение: образ выглядит современно, не теряя строгости.

Александр Шоуа Фото: Иван МАКЕЕВ.

Сильная сторона наряда – безупречная посадка. Пиджак повторяет линию плеч, не стесняя движений, а прямые брюки удлиняют силуэт. Темный цвет добавляет сдержанности и выгодно оттеняет светлую рубашку, которая смягчает контраст рядом с лицом. Такой выбор универсален: он одинаково уместен и на красной дорожке, и на деловом ужине.

Анна Семенович

Анна Семенович выбрала глубокий черный цвет и сыграла на фактуре. Жакет из бархата с удлиненной линией и острыми лацканами надет поверх черного топа и брюк, а из-под жакета выглядывает нижний слой с кружевной отделкой по краю. Монохромный образ получился одновременно строгим и женственным.

Анна Семенович Фото: Иван МАКЕЕВ.

Бархат – удачный материал для вечернего выхода: он красиво поглощает свет и создает ощущение глубины. Прямой силуэт жакета свободного кроя уравновешивает фигуру, а брюки по ноге визуально вытягивают линию бедер постройневшей артистки. Тонкое кружево по низу добавляет романтики, не нарушая общей строгости.

Главный акцент – брошь в виде знаменитого двойного логотипа на лацкане. Она сверкает на темной ткани и работает как единственное украшение образа. Серьги-капли с жемчугом поддерживают ее, а остроносые черные ботильоны дополняют стрелку брюк. Волосы собраны в гладкий низкий пучок, который открывает лицо и подчеркивает скулы. Макияж выдержан в нежных тонах: сияющая кожа, розовая помада, манящие глаза.

Елена Север и Владимир Киселев

Появление творческого и семейного дуэта в зале выглядело как кадр из ретро-фильма. Елена Север и Владимир Киселев прошли в зал вместе, и их образы удачно дополняли друг друга. Артистка выбрала костюм в тонкую полоску с золотой нитью: двубортный жакет на поясе и широкие брюки в тон. Владимир Киселев надел классический коричневый костюм с рубашкой цвета неба и галстуком в полоску.

Полоска – важная тема вечера, и она отражена и в образах артистов. У Елены вертикальные линии делают стройный силуэт певицы ещё более изящным, а золотой люрекс добавляет мягкого мерцания, которое отлично смотрится в приглушенном свете. Черный широкий пояс с золотой пряжкой четко обозначает изящную талию певицы и придает образу особый акцент.

Елена Север и Владимир Киселев Фото: Иван МАКЕЕВ.

У Владимира Киселева выигрышен теплый шоколадный оттенок костюма: он идет к серебристо-волосам и подчеркивает открытую голливудскую улыбку артиста. Рубашка небесного оттенка освежает, а галстук с диагональной полоской перекликается с полосатым узором костюма Елены. Таким образом пара выглядит согласованной без нарочитости.

Хозяйка вечера выбрала образ, в котором отсылка к 50-м читается сразу, хотя наряд остается современным. Костюм в тонкую полоску с золотой нитью: двубортный жакет с широкими плечами, подчеркнутой талией и рельефным воротником-шалькой, плюс широкие брюки свободного кроя. Широкий черный ремень с золотой пряжкой делает силуэт песочными часами.

Главное достоинство костюма – игра масштаба. Акцентные плечи и расклешенные брюки создают выразительный контраст с тонкой талией, а вертикальная полоска делает фигуру ещё более модельной. Черный цвет с золотыми штрихами выглядит элегантно, а плотная ткань держит форму и красиво смотрится в движении. Детали вроде золотых пуговиц и накладных карманов с клапанами добавляют образу структуры.

Аксессуары подобраны с особым изыском. Золотые серьги подхватывают нить в ткани, а кольца на руках дополняют картину. Пышные каштановые локоны Елены с мягкой волной напоминают голливудскую укладку середины прошлого века, и это отличная связь с темой клипа.

На фоне красной дорожки и бордовых чемоданов такой наряд выглядит особенно эффектно: черно-золотая гамма добавляет драматизма и гармонирует с декором. Уверенный, продуманный и очень соответствующий случаю выход, в котором стиль артистки и настроение клипа слились воедино.

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