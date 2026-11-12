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Звезды12 ноября 2026 22:00

Сергей Белоголовцев развелся с женой, которая выхаживала его после инсульта: "Вранье надоело"

Сергей Белоголовцев развелся с женой, которая выхаживала его после инсульта
Ольга ЛИБГАРДТ
Сергей Белоголовцев порвал всякое общение с бывшей женой

Сергей Белоголовцев порвал всякое общение с бывшей женой

Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Разбитый инсультом Сергей Белоголовцев развелся с матерью своих троих сыновей после 40 лет брака. 62-летний шоумен лишь недавно подал документы о расторжении брака. Из семьи он ушел несколько лет назад.

Сергей Белоголовцев теперь холостяк. Телеведущий решился официально поставить точку в своем рухнувшем несколько лет назад браке. По словам многодетного шоумена, он давно разъехался с женой Натальей.

Сергей и Наталья прожили вместе более 40 лет

Сергей и Наталья прожили вместе более 40 лет

Фото: Евгения ГУСЕВА.

При этом артист благодарен супруге. Она не оставила его после инсульта, выхаживала. "Я не считаю развод какой-то трагедией. Главное - выйти из ситуации спокойно, достойно, без эксцессов", - делился мужчина.

Правда, Наталья рассказывала, что узнала о намерении мужа развестись не от него. Сергей тайно подал заявление в мае 2026 года, но скрыл от жены свое решение.

Теперь же бывшая жена заявила, что развод больно ударил по их 38-летнему сыну Жене, страдающему ДЦП. Наталья также посетовала, что Сергей не хочет с ней общаться.

Сын Женя с мамой.

Сын Женя с мамой.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

"Крайне неприятно, когда твою жизнь зачем-то обсуждают не с тобой, а с посторонними людьми. Ну и вранье надоело. Женя переживает и очень плохо себя чувствует", - сокрушается она.

Напомним, инсульт Белоголовцев перенес в августе 2024 года. Ему стало плохо дома. Артист упал в ванной и потерял сознание. Его обнаружила сестра, которая вызвала "скорую". У мужчины парализовало левую сторону тела.