Дмитрий Дюжев Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Дмитрий Дюжев сыграл во множестве картин, но актера до сих пор вспоминают по роли участника преступной группировки по кличке Космос в сериала «Бригада». 48-летнего Дмитрия мы встретили на премьере семейной комедии Владимира Котта «Дедмобиль» (в прокате с 19 ноября). Фильм рассказывает историю опытного водителя, столкнувшегося с автомобилем с искусственным интеллектом.

Дюжев поделился воспоминаниями, как после съемок в сериале «Бригада» (премьера состоялась в 2002 году, — прим. Ред.) ему пришлось устроиться на работу в такси.

«Я снялся в сериале «Бригада». Новых предложений не было, так как кинообщественность сомневалась, не реальные ли мы криминальные личности. Время было голодное», — рассказал Дмитрий.

По словам актера, он работал в то время, когда еще не было навигаторов.

«В те времена мы ездили по картам, отмечали и находили», — добавил Дмитрий.

Так как сериал «Бригада» имел оглушительный успех, через какое-то время Космоса все чаще стали узнавать.

«Потом стали узнавать, посмотрев сериал. Удивлялись, как такое возможно, что лица из телевизора, сыграв такие роли, работают в такси. Это и было причиной, что я больше не смог подрабатывать извозом. И стал играть Деда Мороза», — поделился Дмитрий Дюжев.

Дмитрий Дюжев Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Вспомнил артист и забавную историю, которая случилась уже позже, но тоже в такси.

«Однажды мой приятель сидел на переднем сиденье, а я на заднем. И внизу в районе сиденья я услышал небольшой шум. Когда выходили из машины, то заглянул под кресло и понял, что мой приятель обронил телефон и не обратил внимания. Мы вышли из такси. Я иду за ним и намекаю: «Ничего не забыл? Телефон у тебя с собой?» «С собой», — ответил он. Пришлось звонить в такси и возвращать», — улыбнулся Дюжев.

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