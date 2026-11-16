Елена Борщева и Валерий Юшкевич Фото: Иван МАКЕЕВ.

Юмористка Елена Борщева и ее муж, бодибилдер Валерий Юшкевич, оказались в центре бурных обсуждений после появления в реалити-шоу о выживании, где участвовала их дочь Марта. На пару обрушилась критика в соцсетях из-за якобы слишком строгого отношения к наследнице. На премьере фильма «Рокки — это я» в кинотеатре «Октябрь» Борщева и Юшкевич поговорили с корреспондентом KP.RU о реакции публики, объяснили свою позицию и ответили на вопрос, помог ли скандал увеличить их заработки.

— Вас активно обсуждали в соцсетях после выхода реалити. Как относитесь к такой реакции? Вы ведь фактически снялись только в одной серии.

Валерий Юшкевич: Мы просто сняли превью первой серии, а потом частички нашего комментария вставляли почти во все серии. После этого мы полетели помогать дочке дальше. Как мы относимся к хейту? Честно скажу, конечно, в шоу была небольшая закрутка, но посыл остался неизменным. Просто, может, я его чересчур жестко сформулировал, поэтому общественность возмутилась. Хотя мы много говорили и позитивного, Лена практически все позитивное говорила. У нее все вырезали, а у меня все негативное, что было у меня, осталось. Но из того, что показали, многое вырвали из контекста. При этом от своих слов я не отказываюсь. Мир жесток, и мы все-таки не такие, как нам писали: мол, это принцесса, надо сдувать с нее пылинки. Кто-то пусть сдувает пылинки, но мы уже, скажем так, большую половину жизни прожили. Есть много примеров наших знакомых, близких и дальних, кто сдувает пылинки с принцесс. А мы с женой растим не принцесс, а целеустремленных девчонок с амбициями, чтобы они не стояли на месте и были хорошими матерями.

Елена Борщева: А к хейтерам мы относимся положительно. Пускай хейтят, потому что благодаря им наша популярность растет.

Валерий Юшкевич: Грубо говоря, пускай говорят, есть что обсуждать. Мы на хайпе, как сейчас модно говорить. Конечно, такой хайп нам не нужен, но, честно сказать, пускай обсуждают.

— А гонорары после такой волны обсуждений не выросли? Часто бывает, что даже скандалы помогают артистам больше зарабатывать.

Валерий Юшкевич: Слушайте, мы просто никогда не говорили, какой у нас был гонорар. Честно скажу, мы приехали в Москву, можно сказать, студентами после вуза. Уже больше 20 лет здесь живем. Изначально у нас вообще даже гонорара не было, КВН — это бесплатная история. Со временем появились гонорары. Чем старше мы становимся, тем солиднее, тем состоятельнее. Поэтому вне зависимости от хайпа наши гонорары и доходы растут. Я своей работой занимаюсь профессионально, Елена тоже профессионал своего дела.

Елена Борщева: Все растет, потому что инфляция.

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