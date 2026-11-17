Rox 01 подорожал в России почти на 30%. Фото: пресс-служба бренда

Китайский премиальный внедорожник Rox 01 существенно подорожал на российском рынке, сообщает "За рулем". Сопоставление актуального прайс-листа за ноябрь с ценами, действовавшими в июле 2026 года, показывает, что стоимость обеих доступных модификаций увеличилась примерно на 2,5 млн рублей. Относительный рост составил почти 30%.

Наиболее доступное исполнение Family Edition, рассчитанное на семь человек, теперь стоит 10 849 000 рублей. По сравнению с летним предложением цена этой версии увеличилась на 2 499 000 рублей, или 29,9%.

Шестиместная модификация Business Edition также заметно прибавила в стоимости. За нее теперь просят 11 049 000 рублей. Подорожание составило 2 539 000 рублей, что соответствует увеличению на 29,8%.

Изменения затронули не только базовые цены. Из действующего прайс-листа исчезла прямая скидка в размере 450 тысяч рублей, которую ранее могли получить покупатели, оплачивавшие автомобиль без привлечения кредитных средств.

Продажи Rox 01 в России начались в феврале 2025 года. Первоначально внедорожники поставляли из Китая, однако летом 2026-го производство модели организовали на мощностях калининградского предприятия «Автотор».

С технической точки зрения Rox 01 представляет собой последовательный гибрид с системой постоянного полного привода. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и четырьмя цилиндрами не связан непосредственно с колесами: его основная задача заключается в выработке электричества и пополнении заряда тяговой батареи.

За движение автомобиля отвечают два электродвигателя, установленные на передней и задней осях. Их совокупная мощность достигает 476 л.с., а крутящий момент составляет 740 Н·м. До первой сотни внедорожник разгоняется за 5,5 секунды, при этом предельная скорость ограничена отметкой 190 км/ч.

В конструкции используется литий-ионный аккумулятор емкостью 56,01 кВт·ч. Согласно заявленным характеристикам, на одной электротяге Rox 01 способен преодолеть до 235 километров по испытательному циклу WLTC. Если полностью заправить 70-литровый бензобак и зарядить батарею, суммарный запас хода в гибридном режиме достигает 1115 километров.

Отдельное внимание разработчики уделили эксплуатации автомобиля в условиях низких температур. По информации производителя, бензиновый мотор-генератор сохраняет способность запускаться даже при морозе до −43 градусов. Для поддержания подходящей температуры аккумулятора предусмотрена многоступенчатая система терморегулирования, которая может как нагревать батарею, так и охлаждать ее.

Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.