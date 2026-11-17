Названа средняя стоимость новых кроссоверов и внедорожников. Фото: cfqn ajnnjy

За январь–октябрь 2026 года интерес россиян к новым кроссоверам и внедорожникам увеличился на 17,3% относительно аналогичного периода прошлого года. Средняя стоимость автомобиля в этом сегменте достигла 3,7 млн рублей, сообщают «Известия».

Первое место в рейтинге наиболее востребованных моделей занял Haval Jolion. Средняя цена этого кроссовера на платформе составила 2,6 млн рублей. Вторую позицию получил Tenet T7 со стоимостью около 2,9 млн рублей. В пятерку лидеров также попали Lada Niva Legend (1,2 млн рублей), Lada Niva Travel (1,6 млн рублей) и Exeed RX (5 млн рублей).

Остальные места в первой десятке распределились следующим образом: Haval M6 со средней ценой 2,2 млн рублей, Tenet T4L и Tenet T4 — по 2,4 млн рублей, Tenet T8 — 3,7 млн рублей, а также Geely Monjaro, который в среднем оценивался в 4,9 млн рублей.

Одновременно аналитики зафиксировали удешевление ряда моделей. По сравнению с десятью месяцами 2025 года средняя стоимость некоторых автомобилей снизилась более чем на 5%. Наиболее заметное падение продемонстрировал Belgee X70: его цена уменьшилась на 11,3%, достигнув 2,8 млн рублей.

В список подешевевших машин также вошли Jaecoo J7, стоимость которого сократилась на 6,7% — до 3,2 млн рублей, Jetour Dashing с отрицательной динамикой в 5,7% и средней ценой 2,9 млн рублей, а также Chery Tiggo 9. Последний потерял в стоимости 5,2%, подешевев до 4,5 млн рублей.

Укрепить рыночные позиции удалось нескольким маркам, использующим китайские технологические платформы. Среди них выделили Tenet, Tenet Plus, Jeland, Esteo, Volga и Umo. В то же время Lada, Evolute и «Москвич», временно лишившиеся государственной поддержки, продемонстрировали отрицательную динамику.

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