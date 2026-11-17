Чем больше у них хаоса, тем лучше Фото: REUTERS.

Профессор ВШЭ Марат Баширов написал: «Год будет в оставшиеся дни полон развивающихся кризисов. Трещит все и везде – Испания, Франция, Германия, Италия, США, Израиль. Лидеры государств висят на волоске от отставок, а внутренние экономические проблемы только нарастают».

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политологом, профессором кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Маратом Башировым.

ЧТО ТРЕЩИТ?

- Если Европа так сильно трещит, и даже может треснуть, то России реальная выгода от этого какая?

- Чем больше у них хаоса, тем лучше. Чем быстрее они упадут на дно и осознают, что кислорода не хватает критически, тем быстрее всю эту компанию Урсул с Мерцами сметут со стола.

- И кто придет взамен?

- Не ориентированные на Россию лидеры этих стран, но более здравые. Венгерский Орбан, что, был ориентирован на Россию? Нет, ему это выгодно было. Или словацкий Фицо? Нет, ему тоже выгодно. Так же появятся подобные лидеры и в Германии, и во Франции.

- Если выгода для своей страны перевесит — Киеву они прекратят помогать?

- Ради выгод для своих граждан, эти новые здравые лидеры должны будут перестанут бредом помощи Киеву заниматься. А то ведь нынешние сейчас опять очередной пакет санкций принимают. Которые уже не действуют на Россию, а по западным экономикам бьют.

- Но санкции не могут не действовать на Россию?

- Вообще-то - только два вида… Посмотрите, кто является самым крупным закупщиком российского газа в 2026 году — Евросоюз!

- Неужели?

- Точно абсолютно.

- Но они планируют уйти от закупок газа в России - совсем.

- Уйти-то можно, только где они смогут купить столько газа, и за сколько именно?

- Считаете их идиотами?

- Я их считаю продажными политика ми.

КУДА БЕГУТ?

- Вот из Германии ушел «Мерседес»...

- И «Фольксваген», «Ауди» убрали американцы. Это что означает? Это означает, что Штаты купили часть этой европейской элиты, а часть - купили глобалисты. Глобалисты делают глупости, а те, кто продался американцам, делают не глупости, а делают свою работу за деньги. Вот «Мерседес ушел» в Восточную Европу.

- Другие уходят за океан?

- Другое автопроизводство перемещается в Китай и в США. Мы уже видим «Фольксвагены», произведенные в Китае, а потом проданные в Россию. И такой же автомобиль, продается в Баварии - и немецкий потребитель его покупает.

Китайцы захватили рынок не только автомобильный, но и рынок электроники, и рынок ритейла Фото: REUTERS.

БУДЕТ ДОРОЖАТЬ?

- Но история с дешевым китайским трудом ушла в прошлое - и уже никакая сборка там не будет возможной за небольшие деньги...

- Но рынок-то они уже захватили! Не только автомобильный, но и рынок электроники, и рынок ритейла. Это тысячи магазинов по всей Европе.

- И что это означает?

- Китай привозит и продает в Европе дорогой телевизор, китаец, который его производит, больше заработает, а европейцу купить больше нечего - и он вынужден покупать эти дорогие китайские телевизоры, потому что больше не у кого купить. Нет другой такой страны в мире, производящей бытовые товары в таких масштабах.

- Значит, все подорожает?

- Конечно.

- А нам что с этим делать?

- А у нас все неплохо. Чтобы Китай продал товары в Европе, ему нужно их до Европы довезти. А Россия такая большая, что, как ни старайся, все время придется везти через Россию или вокруг нее.

- Оплату за транзит будем бытовой техникой брать?

- Да, и процентиками в деньгах. И уже берем. Это называется кооперация и взаимная выгода. Мы берем и деньги, и чипы, например. И тут сложный баланс.

ЧТО В ПОВЕСТКЕ?

- О вступления европейцев в переговоры по Украине и безопасности в Европе. ЕС, вроде, определился, они пробили себе дорогу к переговорам...

- Вообще, позиция российских властей всегда была такой: мы открыты к переговорам. Но мы не были готовы видеть в них европейцев без повестки. Хотите обсуждать что-то в украинском конфликте, в вопросе коллективной безопасности в Европе, санкции – повестку, пожалуйста! Чтобы мы не летали просто так, вы скажите, что обсуждать будем предварительно. А после этого присылайте хоть черта.

- Вот они «коалицию желающих» и шлют...

- Да, они чертей и присылают. Но если не будет повестки, никто встречаться не будет. Мы люди толерантные, но конкретные.

- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что приоритетами ЕС на переговорах по Украине станет прекращение огня, формирование «гарантий безопасности» и обеспечение ЕС контрактов на восстановление Украины.

- Мы – за. Эта повестка сильно сдвигается, что называется, в нашу сторону.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что приоритетами ЕС на переговорах по Украине станет прекращение огня Фото: REUTERS.

- А 22-й пакет санкций против России - тоже повестка?

- Да, повестка. Санкций не боимся, мир готовы обсуждать. Но при этом, как только появляется повестка одной стороны, эта сторона увидит повестку или правки другой стороны. На позицию фон дер Ляйен наша сторона скажет: вопрос безопасности не локальный, а общеевропейский. И в этой общеевропейской повестке должна стоять безопасность России и Беларуси. Если они принимают наши поправки в повестку - приезжайте, господа хорошие, в Москву, в Абу-Даби...

- Когда официальный представитель Кремля говорит, что «Москва не будет ставить условия по переговорной группе от Европы» - это тоже повестка?

- Да. По переговорной группе. Хотите прислать черта, присылайте - а мы возьмем священника, и посмотрим, что получится.

- А в чем сейчас повестка Европы?

- Прорваться за стол переговоров. Это, конечно, унизительно для них. То есть, они должны нас уговаривать, чтобы мы их пустили за стол переговоров. А мы говорим: давайте список вопросов.

- Ощущение, что мы идем на это под определенным давлением...

- Нет, никакого давления нет, только добрая воля российского руководства.

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