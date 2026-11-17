Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Записки киевлянки, которая переехала до начала СВО в Россию и продолжает следить за событиями в украинской столице по соцсетям и переписке с оставшимися в родном городе соседями и друзьями.

Предыдущие части дневника можно прочитать на странице автора.

Автор продолжает беседовать с друзьями, которые все чаще осознают – на Украине они стали кем-то вроде заложников. И даже не ситуации, а власти. В Киеве судачат о том, что Зеленский уже две недели боится вернуться и даже предполагают, что диктатор боится смерти, или подготовленного к его возвращению госпереворота.

Тем временем в городе становится все меньше хлеба, все реже включается электричество, а люди начинают говорить о «настоящем гневе России».

Хотя это еще не гнев. Это только ответ на тотальную войну, объявленную Киевом в июле…

ТИХИЙ ПРОТЕСТ ПРОТИВ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

После раскрытия в начале ноября сети тайных тюрем и пыточных на Украине, простые киевляне все чаще стали признавать: государство превратилось в военный концлагерь. И им в нем отведена роль «пушечного мяса». По своей воле, или через боль…

- Украину превратили в одну сплошную пыточную, причем не только для тех, кого могут мобилизовать, но и для всех, кто сегодня находится в тылу, - возмущается в соцсетях киевлянин.

- Каждый день нам по телевизору проводят аналогии с блокадным Ленинградом. Призывают «терпеть». Причем «терпеть» требуют люди, которые воруют миллиардами и сидят в личных бункерах, пока на нас летят «Искандеры», - описывает реальную картину киевлянин.

Тотальная пропаганда органично сочетается с проблемами коммунальными. Начавший удары по тылам Зеленский, человек, грозивший «уничтожить экономику России за 40 дней», теперь валит всю вину на российскую армию.

- Отопление, наконец-то, дали и это можно уже расценивать как чудо, - говорит знакомый. - Тем временем на почве этих проблем власти пытаются нарисовать максимально страшную картинку «русских мучителей». Людям надо кого-то ненавидеть.

И для режима самое главное, чтобы это был не Зеленский. Но, несмотря все старания ежедневного телемарафона, поливающего Россию грязью, корень проблем не может не видеть даже слепой,

Поэтому киевляне продолжают перекрывать дороги. И для многих протест против коммунального и социального беспредела медленно становится протестом против войны…

«ЛЮДИ НАЧИНАЮТ ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО ТАКОЕ ГНЕВ РОССИИ»

- По городу рычали генераторы, а после ударов по мостам все притихли. Люди ходят пешком с Левого Берега на Правый и начинают осознавать в режиме реального времени - что такое настоящая война с Россией, - делится киевлянин своим мнением и продолжает:

- Мы сегодня живем в настоящей оккупации. Честно говоря, Киев, который освобождал генерал Ватутин…закончился. Нет больше его. Нам хотят запретить думать по-русски. Никто не хочет вспоминать, что в Киеве жили Бердяев, Булгаков, Вертинский, Флоренский, венчалась Анна Ахматова. Нами «рулит» безумная омбудсмен Ивановская. Так и живем. «Декоммунизированные», униженные, зачастую без элементарных удобств в квартирах, - признается знакомый. - А на Крещатике - огромное и страшное кладбище из этих флажков (у киевлян появилась традиция - за каждого погибшего ставить на Майдане маленький флаг, а теперь «мемориал» разросся до пугающих размеров, - ред.).

После визита Зеленского в Дублин, Европа обещала «спасти Украину». Дать 500 генераторов в качестве гуманитарной помощи. Но комика интересуют хрустящие евро - а их дадут только в кредит…

- И стоило ли так жертвовать собой ради того, чтоб в стране пыточные «Азова»* (запрещенная в РФ террористическая организация, - ред.) стали отличительной меткой власти? - все чаще и чаще рассуждают украинцы.

В ответ - тишина.

Ответ все знают сами.

НОВАЯ КЛИЧКА ЗЕЛЕНСКОГО

- У нас теперь появилась новая фишка от Зеленского: он каждый раз предупреждает население, когда и какими будут обстрелы и удары. Но сам уже больше двух недель не был в Киеве! Его уже в шутку прозвали «туристом». Кстати, может быть и неспроста. Во всяком случае по городу расползаются слухи, якобы Россия сняла с него неприкосновенность, и теперь гарантии жизни Зеленскому никто не даст. Другие предполагают, что по возвращении Зеленского могут ждать внутренние протесты и даже переворот, - делятся киевляне.

- И как скоро Зеленский посетит Украину с официальным визитом? – издеваются над «вождем нации» простые украинцы.

- Наш «потужный» еще не всю Европу раздел догола. Не всех обобрал – так и возвращаться стыдно! Когда до европейцев дойдет, с кем они все эти годы имели дело? Может тогда и перестанут ему транши выдавать, как под гипнозом, - не без горечи пишут украинцы, явно втайне ждущие конца конфликта.

Ведь вслух об этом говорить не принято.

Тем временем Болгария и Польша уже официально отказываются помогать Украине финансово. А премьер-министр Ирландии отказался помогать даже косвенно, выдавая на Украину мужчин призывного возраста. Да еще и намекнул, что в стране процветают пытки и невиданная коррупция.

Хотя вряд ли это прозрение. Скорее убежище «для кого надо».

НЕТ ХЛЕБА? ЕШЬТЕ ПИРОЖЕННЫЕ!

Тем временем в Киеве значительно дорожает хлеб. Цена на батон и буханку черного варьируется от 50 до 70 гривен (90-127 рублей).

- Мало того, что мы живем в холоде и без света, а теперь еще и хлеба не будет, - делятся новыми проблемами украинцы в социальных сетях.

- Мы давно уже не житница, - признает бывшая киевлянка, ныне гражданка России. - БольшАя часть плодородных земель была продана еще до начала СВО, а теперь… Позвонила мне недавно подруга из Киева и призналась, что надо было уезжать в Россию, пока была такая возможность. А хлеб стоил 17 гривен, а не 70.

Раньше зажиточный Киев сегодня обнищал. Кроме, естественно, мошенников, чиновников и полицейских с военкомами. Остальные киевляне все чаще вынуждены искать способы выжить:

- Мы научились из муки печь плоские лепешки на газу, в духовке. Многие купили хлебопечки. Только теперь пользоваться ими не очень получается в отсутствие электроэнергии, - признается еще одна киевлянка.

НА ГРАНИ ОБВАЛА ЭКОНОМИКИ

Причина подорожания хлеба (по словам самих горожан) в том, что с работников хлебзаводов мужского пола сняли бронь. А еще закрылись многие частные пекарни - из-за постоянных экстренных отключений света.

- Пенсии у наших стариков нищенские: не исключено, что даже обычный хлеб может стать для многих роскошью в наше время, - справедливо рассуждают граждане страны, все больше напоминающей тюрьму.

-У нас на телемарафон есть миллиарды, на залог бандитам из СБУ, таким как Дука (задержанный за коррупцию генерал СБУ, - ред.), нашлось 65 млн гривен, а на хлеб – нет, - возмущаются простые украинцы, чье мнение никого из власть имущих не волнует. - В стране растут затраты на логистику, обслуживание производств становится все менее рентабельным. Почти всех квалифицированных спецов не только хлебзаводов, просто загребли на фронт.

- Скоро сами аграрии будут уничтожать зерно. Его сейчас ни продать, ни вывезти невозможно, а ведь сгниет, - рассуждают украинцы.

Но не все понимают, что это будет означать окончательный коллапс экономики.

«НАМ ОЧЕНЬ НУЖНЫ ЖЕНЩИНЫ»

Еще один симптом этой болезни – в стране стремительно нарастет кадровый голод.

- У нас ведь как: человек, к примеру, вышел на улицу, и не факт, что дошел до рабочего места. Его могут просто схватить «зеленые шакалы» из ТЦК. Мужики из оставшихся, сидят по домам уже пять лет. Так и заканчивается проект «Незалэжная Украина», - откровенничают киевляне.

Тем временем бывший спикер Верховной Рады Разумков, который постоянно говорит о необходимости реформирования ТЦК, откровенно признал, что никогда этого не произойдет. Просто потому что структура репрессий давно стала оплотом криминала с ежегодным оборотом в 3 миллиарда гривен. Деньги выбиваются за каждого мобилизованного и дезертира.

На этом фоне в украинском обществе снова начинают поднимать тему мобилизации женщин. Например, полковник ВСУ Макс Дубинский открыто призывает женщин вступать в ВСУ «без страха и сомнений»:

- Нам очень нужны женщины. В рядах ВСУ это не обязательно должен быть мужчина роста 1 метр 80 см, с размером обуви 44. В современной армии есть масса работ, которые может отлично выполнять слабый пол. Медицина, управление дронами и многое другое, - считает военный.

Правда, украинки на такие заявления отвечают нескрываемой ненавистью:

- Пусть жену свою сначала отправит на фронт. Пусть Зеленская создаст женский батальон, а не прячется за границей!

ИГРА НА СТРАХЕ ИЛИ ПОДГОТОВКА К ВОЙНЕ?

А что же хваленая Европа? Оттуда тоже пишут люди…

- Я - коренная киевлянка, живу в Норвегии уже более четырех лет. Нас каждый день практически пугают войной с Россией. Что «Путин вот-вот нападает».

Возвращаться в Киев страшно, да и плохо там очень. В Норвегии – холодно, всюду толпы мигрантов, которым дают денег намного больше, чем украинским беженцам. А еще здесь придумали «Ежедневный день готовности к войне» который будет отмечаться в странах ЕС с 23 октября 2027 года. Шизофрения в чистом виде, - здраво рассуждает бывшая киевлянка и продолжает рассказывать о «прелестях» европейской жизни беженцев с Украины, попавших в жернова:

- Ежедневно нам в почтовые ящики кладут листовки и поясняют, как подготовится к войне в течение 72-х часов. Каждому норвежцу по фонарику. Мы то бежали от войны, а теперь, кажется, война бежит за нами, - искренне пишет женщина.

- Европа просто «крякнула», потому что пять лет давала деньги криворожскому паяцу, а теперь хочет выкрутиться из бесконечно позора. Но разве не Европа ввергла Украину в эту страшную войну еще в 2014-м?!

*запрещенная в РФ террористическая организация

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинцы честно рассказали, что думают о тайной пыточной ВСУ: «У нас 72% населения до сих пор готово терпеть, чтобы их мужей и детей убивали в подвалах»

У зомбированных украинцев начали открываться глаза: «Буду держать кулаки за Россию, пока меня не сдадут СБУ»

«Ау, власть, у нас заканчивается армия, вы понимаете?»: Киевляне обратились к Зеленскому с криком ярости