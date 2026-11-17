Шелков предупредил о мошеннической схеме при продаже подержанных машин. Фото: sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

На российском рынке автомобилей с пробегом распространилась схема обмана, при которой финансовые претензии предъявляют не покупателю, а бывшему владельцу машины. О новом способе мошенничества рассказал глава экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков, сообщает «Газета.Ru».

Механизм выглядит следующим образом: человек приобретает технически исправный автомобиль, но спустя некоторое время организует независимую проверку. По ее итогам якобы обнаруживаются неисправности, которые ранее не были известны покупателю. После этого оформляются документы от имени автосервиса, подтверждающие устранение выявленных проблем. При этом фактического ремонта может вообще не проводиться.

В некоторых случаях стоимость несуществующих работ достигает половины первоначальной цены автомобиля. Затем покупатель обращается в суд, предоставляя подготовленные документы в качестве доказательства своих расходов. В иске он указывает, что приобрел машину с недостатками и вынужден был самостоятельно оплачивать их устранение.

По словам Шелкова, в отдельных случаях судебные инстанции встают на сторону заявителя. В результате недобросовестный покупатель сохраняет автомобиль, а продавец рискует получить обязательство выплатить ему компенсацию.

Помимо заявленной стоимости ремонта, бывшему владельцу могут начислить штрафы и взыскать дополнительные судебные расходы. Эксперт подчеркнул, что известны случаи, когда суд действительно вставал на сторону покупателя в подобных делах.

Чтобы защититься от подобных претензий, продавцам рекомендуется заранее позаботиться о правильном оформлении документов при передаче транспортного средства. В частности, Максим Шелков советует составлять максимально подробный акт приема-передачи.

В нем следует зафиксировать факт проведения диагностики, указать, что покупатель лично осмотрел автомобиль и имел возможность проверить его в любом выбранном автосервисе. Кроме того, необходимо письменно подтвердить, что будущего владельца заранее проинформировали о вероятности наличия скрытых технических недостатков. Такие отметки помогут продавцу защитить свои интересы в случае последующих судебных разбирательств.

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