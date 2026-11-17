ВС России продолжают бить по объектам на Украине Фото: REUTERS.

По подсчётам мониторинговых ресурсов, на Украину ночью летели почти 30 баллистических ракет, четыре из них – по киевским переправам.

Киев

Южный автожелезнодорожный мост, по данным Минобороны России, служил транзитом для военных грузов, а Северный – дорогой для техники ВСУ. По подсчетам украинских ресурсов, три «Искандера» пришлись по Северному, один по Южному. Оба перекрыты, прилёты признал и Кличко. Вместе с Южным встала наземная часть «зелёной» ветки метро: поезда ходят челноком между «Сырцом» и «Выдубичами», на левый берег не едут. Через тот же мост шла теплотрасса – 317 домов Дарницкого района остались без тепла. На Троещине, у Северного, упало давление в водопроводе. Автобусы и троллейбусы теперь толкаются на Подольском и Дарницком мостах.

Ещё две киевские цели из сводки. «Укрпластик», по данным МО, делает комплектующие для дальнобойных ударных беспилотников. Прописан на улице Сверстюка у метро «Левобережная», в Днепровском районе. Именно там ночью, по версии городских властей, «от обломков» загорелись складские помещения. «Техно-Линкс» собирал из иностранных узлов дроны большой и средней дальности, включая Ан-196 «Лютый».

Автобусы и троллейбусы теперь толкаются на Подольском и Дарницком мостах Фото: REUTERS.

Запорожье

Под ударом «Мотор Сич» с КБ «Ивченко-Прогресс» и машзавод имени Омельченко. По сводке, там делали оперативно-тактические FP-9, крылатые FP-5 «Фламинго» и двигатели МС-400 для «Нептуна-МД». Мониторы насчитали 10 баллистических ракет – больше, чем на любой другой город этой ночи. Врио начальника Запорожской областной военной администрации Семикин признал удар по «промышленным объектам в трёх районах», где разрушены производственные и складские корпуса. Значительная часть области сидит без света.

Под ударом «Мотор Сич» с КБ «Ивченко-Прогресс» и машзавод имени Омельченко Фото: REUTERS.

Черкасская область

В Смеле поражён «Оризон-Навигация» на улице Мазура. Вывеска – навигационная аппаратура, а по данным Минобороны, внутри производство FP-9 компании «Файер Поинт» и электроники для «Нептуна-МД». Начальник Черкасской областной военной администрации Табурец насчитал восемь ракет по «промышленной инфраструктуре».

Днепропетровская область

Южмаш имени Макарова в Днепропетровске, по сводке МО, выпускал FP-9, «Фламинго» и дальние беспилотники. В Павлограде поражён «Софрахим»: твёрдое ракетное топливо, пороха, детали стартовых двигателей и боевых частей для FP-7, «Грома-2» и «Нептуна». Плюс подстанция ПС-330, питавшая оборонку. Глава Днепропетровской областной военной администрации Ганжа немногословен: в городе «повреждены предприятие и транспортная инфраструктура», в Павлограде «изувечено предприятие». Местные каналы уточняют – по Павлограду била баллистика, на заводе был пожар.

По подсчётам мониторинговых ресурсов, на Украину ночью летели почти 30 баллистических ракет Фото: REUTERS.

Харьковская область

ТЭЦ-5. Мэр Терехов сообщил о «нескольких ракетных ударах по Холодногорскому району». Про станцию говорят мониторы, власти молчат. Зато в области ввели аварийные отключения, Изюмская громада целиком без света.

Одесская область

В Измаиле, по данным МО, поражена портовая инфраструктура для разгрузки и хранения военных грузов и грузов двойного назначения. Мэр Абрамченко пока сообщил только о том, что часть города осталась без света. Ещё один сухогруз накрыли на переходе к Черноморску, с военным грузом на борту. Украинская сторона о нём пока не сообщала.

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