Успешные новые автобренды в РФ. Фото: bestune

Автоэксперт Сергей Целиков в своих соцсетях составил рейтинг новых автомобильных марок, вышедших на российский рынок в 2026 году. По итогам первых десяти с половиной месяцев лидером по количеству реализованных машин стал Jeland, продажи которого приблизились к 13 тысячам экземпляров. Вторую строчку занял премиальный бренд Esteo.

Марка Jeland появилась весной 2026 года, сменив на российском рынке Jaecoo. Как отметил Целиков, новому бренду удалось быстро закрепиться среди наиболее востребованных участников авторынка. На протяжении нескольких месяцев он удерживается в первой десятке рейтинга продаж.

Премиальные автомобили Esteo начали поступать к покупателям в июле. К середине ноября общее количество зарегистрированных в России машин этой марки достигло примерно 6 тысяч. В основу модельного ряда легли разработки китайских производителей: Exeed и Exlantix.

Третью позицию среди новых брендов заняла Volga. С момента начала продаж в середине лета компания реализовала более 4,3 тысячи автомобилей. В первой половине ноября марка уже смогла пробиться в пятнадцать крупнейших участников российского рынка. По оценке Сергея Целикова, основным фактором такого результата стал кроссовер Volga K50, технически представляющий собой аналог Geely Monjaro.

Неплохие показатели демонстрирует и Tenet Plus. Реализация автомобилей под этой маркой стартовала в сентябре, а к середине ноября покупателям передали около 2,1 тысячи машин. Аналитик оценил начало коммерческой деятельности бренда как достаточно успешное. Его модельная база сформирована на основе китайских автомобилей Lepas — марки, входящей в структуру Chery.

Совокупные продажи электромобилей и гибридных машин UMO приблизились к отметке в 2 тысячи экземпляров. Этот бренд был создан компаниями EVM Pro и «Яндекс» с использованием моделей GAC. Выпуск первой машины организовали на московском заводе «Москвич» в начале 2026 года. В ноябре ассортимент пополнил второй автомобиль — семейный гибридный кроссовер UMO 8. Пока его приобрели немногим более ста покупателей.

В то же время некоторые отечественные проекты пока не смогли добиться сопоставимых результатов. Сергей Целиков обратил внимание на электромобиль «Атом», количество зарегистрированных экземпляров которого составляет всего 74 единицы.

Скромными остаются и показатели представительской марки Senat. Ее дебютная модель — седан Senat 900, созданный в качестве аналога китайского Hongqi H9, — нашла лишь 51 покупателя. Таким образом, новые бренды демонстрируют существенно различающиеся темпы освоения российского автомобильного рынка.

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