Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко Фото: Павел КЛОКОВ.

Истории, когда заключенные женятся на своих защитницах, не частые, но все же время от времени случаются. Это и понятно: частые свидания — адвокат может навещать подзащитного чуть ли не каждый день. Тёмная романтика с запретами и ограничениями, а запретный плод, как известно, сладок. Вот и не устояли против чувств экс-полковник (суд лишил его званий) Захарченко и Валерия Туникова.

Последние новости о свадьбе экс-полковника МВД Захарченко и его адвоката в тюрьме

Как стало известно СМИ, пара оформила брак ещё в прошлом году. То есть уже отметила ситцевую свадьбу. Для Захарченко это не первый брак. Но первая его попытка построить семью окончилась разводом в 2014-м. Потом были отношения с Анастасией Пестриковой, но в формате гражданского брака, без росписи. Анастасия была той женщиной, которая «провожала» Захарченко в тюрьму. И, как сама признавалась в эфире радио «Комсомольская правда», выкидывала в Москву-реку миллионы долларов. Ну, не выкидывала, а «случайно уронила».

Гражданская жена быстро осталась в прошлом. А вот защитница Валерия регулярно приезжала к Захарченко в мордовскую колонию. Так и закрутилось.

— Бракосочетание в колонии и на воле — это большая разница. Здесь нет никаких вальсов Мендельсона и прочих атрибутов праздника. Обычно в камере для свиданий сотрудник ЗАГСа формально регистрирует брак. Допускаются 2 свидетеля. Невеста может быть в белом платье, да. А вот поздравления и шампанского точно не будет, — объясняет правозащитник, заместитель председателя Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. — Зато молодоженам положено длительное 3-дневное свидание сразу после бракосочетания.

— А что касается свиданий, то теперь Валерия не может приходить, когда хочет? Верно?

— Может, так как она является защитником Захарченко. И для оказания юридической помощи имеет право навещать его хоть ежедневно. Такие встречи проходят в комнате для свиданий, и по закону сотрудники ФСИН могут видеть все происходящее, но не слышать. Плюс как мужу и жене им положено 3 краткосрочных и 3 длительных свидания в год.

Жена-адвокат или просто жена?

Формально жена может иметь статус адвоката, однако защищать собственного мужа по уголовному делу — спорная ситуация с точки зрения адвокатской этики. После брака у защитницы появляется личный интерес, который может вступить в противоречие с интересами доверителя; закон и Кодекс профессиональной этики требуют исключать такие конфликты.

Ну, насколько известно «Комсомолке», у Дмитрия Захарченко сейчас есть и другой защитник — Олег Середа.

Звезды за решеткой: кто еще сочетался браком в неволе

Захарченко далеко не первый, кто решил оформить отношения за решёткой. В 2016 году бизнесмен Сергей Полонский сыграл свадьбу с Ольгой Дерипаско прямо в московском СИЗО «Матросская тишина»: предложение он сделал ещё на судебном заседании, передав невесте кольцо, скрученное из бумаги.

В СИЗО женился и бывший губернатор Кировской области Никита Белых — его избранницей стала Екатерина Рейферт; брак заключили в 2017 году, пока Белых находился под стражей по делу о взятке.

Свой адвокат стал мужем и у Варвары Карауловой. Правда, свадьба состоялась уже после её выхода из колонии по УДО в 2019 году: в июле 2020-го она зарегистрировала брак с Олегом Елисеевым, который входил в число её защитников по уголовному делу.

А у киллера Олега Пронина, известного по кличке Аль-Капоне, роман с адвокатами закончился браком ещё в колонии: СМИ писали, что он женился на юристке, которая ранее представляла его интересы в суде. В 2023 году Пронин вышел на свободу после 24 лет лишения свободы.

Так что история Захарченко и Туниковой вписывается в довольно необычную традицию: любовь за решёткой иногда заканчивается не только свиданиями, но и штампом в паспорте.

Справка «КП»: Дело «золотого полковника»

История Захарченко прогремела в 2016 году, когда его задержали на посту временно исполняющего обязанности начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Во время обысков, по данным следствия, в его квартире нашли около 9 млрд рублей наличными, квартиры, машино-места, автомобили, золото, часы и драгоценности.

В 2019 году бывшего полковника осудили на 12,5 года колонии строгого режима. Три года спустя он получил ещё один срок по новому делу — и итоговый срок составил 16 лет.

Все последние годы Дмитрий Захарченко добивается права отправиться служить на СВО. Готов хоть штурмовиком, хоть обычным рядовым, кем угодно. И даже обратился в суд на Министерство обороны, ограничивающее, как он считает, его в правах на службу.

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