За что могут конфисковать машину. Фото: Proshkin Aleksandr / Shutterstock.com / Fotodom

В России автомобилист может лишиться транспортного средства по решению суда за ряд серьезных нарушений ПДД, в том числе за повторное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом РИА Новости сообщили представители пресс-службы МВД РФ.

В министерстве пояснили, что российское законодательство предусматривает конфискацию как принудительное и безвозмездное изъятие имущества с последующей передачей его государству. Такая мера применяется исключительно на основании обвинительного приговора суда.

При этом забрать автомобиль у владельца можно только в соответствии с нормами Уголовного кодекса РФ. Как уточнили в МВД, для этого необходимо соответствующее судебное решение, вступающее в силу в рамках уголовного производства.

Одним из оснований для конфискации становится управление транспортным средством человеком, который ранее был лишен водительского удостоверения. Такое преступление предусмотрено статьей 264.3 УК РФ.

Аналогичные последствия могут наступить для автомобилистов, повторно севших за руль в нетрезвом виде либо отказавшихся проходить медицинское освидетельствование. Речь идет о случаях, когда водитель уже привлекался к административной ответственности за подобные действия. Ответственность за такие нарушения установлена статьей 264.1 УК РФ.

Кроме того, конфискация предусмотрена для некоторых автомобилистов, повторно допустивших грубое превышение установленной скорости. Это касается случаев превышения на 60–80 км/ч и более, если ранее нарушитель уже был лишен водительских прав за аналогичный проступок.

Еще одной причиной для изъятия машины может стать повторный выезд на полосу встречного движения. Подобные действия также подпадают под действие Уголовного кодекса — статьи 264.2.

Таким образом, конфискация автомобиля в России применяется не за любое нарушение правил дорожного движения, а за определенные повторные правонарушения, которые предусматривают уголовную ответственность. Решение об изъятии транспортного средства принимает суд.

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