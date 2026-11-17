Рамный внедорожник Тойота продается в РФ. Фото: Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

Выбор новых китайских внедорожников на официальном российском рынке пока остается ограниченным. Поэтому альтернативой для покупателей могут стать автомобили японских марок, поставляемые из других стран. Один из таких вариантов — Toyota Fortuner. Благодаря дизельному двигателю объемом 2,4 литра эта модель подходит под условия применения льготного утилизационного сбора.

Согласно объявлениям на автомобильных площадках, заказать новый внедорожник можно по цене от 4 550 000 рублей. Как выяснили «Автоновости дня», за такую сумму в Новосибирске предлагают привезти Fortuner в базовом исполнении. В этой комплектации предусмотрены тканевая обивка сидений, пластиковое рулевое колесо и обычная система кондиционирования без климат-контроля.

Несколько более дорогой вариант доступен во Владивостоке. Там за автомобиль просят 4 590 000 рублей. За дополнительную плату покупатель получает кожаную отделку салона, многофункциональный руль с кожаной обивкой, климатическую установку, улучшенную аудиосистему и большой сенсорный экран мультимедиа. Также предусмотрен третий ряд кресел, увеличивающий вместимость салона.

Обе предлагаемые модификации оснащаются четырехцилиндровым дизельным турбодвигателем мощностью 147 л.с. и рабочим объемом 2,4 литра. Если возраст машины не превышает трех лет, ее можно оформить на физическое лицо с применением льготного утильсбора в размере 3400 рублей.

В паре с дизелем работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод полный, подключаемый по схеме Part-Time: передняя ось подключается жестко, когда этого требуют дорожные условия.

Именно такая силовая конфигурация встречается у большинства Toyota Fortuner, предлагаемых российскими продавцами под заказ. Например, в Краснодаре стоимость поставки начинается от 4 685 000 рублей, в Кемерове — от 4 790 000 рублей. В Воронеже и Калуге аналогичные автомобили оцениваются в 4 800 000 рублей, а в Твери — в 4 850 000 рублей.

В Санкт-Петербурге за внедорожник придется заплатить от 4 950 000 рублей. В Самаре стартовая стоимость достигает 5 млн рублей. Предложения о доставке новых Fortuner также представлены в Великом Новгороде, Оренбурге, Волгограде, Уфе, Тюмени и других российских городах.

Покупка автомобиля, уже находящегося в наличии, обходится дороже. Так, в Оренбурге за дизельный Fortuner просят 5 150 000 рублей. В Москве минимальная цена составляет 5 300 000 рублей. В Красноярске внедорожник выставлен на продажу за 5 400 000 рублей, а в Ижевске его стоимость достигает 5 485 000 рублей.

Toyota Fortuner ранее получал высокие оценки надежности в исследованиях J. D. Power, проведенных в Индии и странах Юго-Восточной Азии. Модель два года подряд занимала первую строчку среди кроссоверов и внедорожников (SUV). По результатам исследования на каждые 100 автомобилей приходилось в среднем 53 неисправности — это был наиболее низкий показатель среди участников рейтинга.

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