Одной из первых семью поздравила Лариса Долина, но вместо обычных пожеланий певица оставила эмоциональную реплику, которая многим показалась неоднозначной Фото: Евгения ГУСЕВА.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук недавно вновь стали родителями. У звездной пары родился сын, и радостное событие тут же собрало поздравления от коллег по сцене. Однако комментарий Ларисы Долиной неожиданно вызвал переполох среди пользователей соцсетей. Подписчики обратили внимание на одно слово в ее пожелании и принялись выяснять, что именно имела в виду певица.

43-летняя Юлия родила третьего ребенка в одном из подмосковных роддомов. У нее и 45-летнего Алексея уже подрастают две дочери: девятилетняя Амелия и трехлетняя Алисия. О появлении мальчика артистка сообщила сама, опубликовав фотографию из палаты. Сына она назвала лучшим подарком к своему дню рождения, который отметила на этой неделе.

«Наш сыночек — спасибо Богу, что ты теперь с нами. Ты мой лучший подарок на день рождения», – написала счастливая мама.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук стали многодетными родителями Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Одной из первых с пополнением семью поздравила Лариса Долина. Но вместо обычных пожеланий певица оставила эмоциональную реплику, которая многим показалась неоднозначной. «О Боже! Наконец! Поздравляю! Счастье!» – обратилась она к молодым родителям.

Именно слово «наконец» вызвало вопросы у подписчиков. В комментариях стали гадать, почему Долина выбрала такую формулировку и не намекнула ли она на то, что особенно рада появлению в семье мальчика после рождения двух девочек.

«Наконец!? Странное поздравление...», «А до этого дважды не «наконец»?» – возмутились пользователи. Судя по реакции аудитории, многие увидели в словах Ларисы Александровны акцент именно на поле новорожденного. Сама Юлия вступать в дискуссию не стала: она просто поблагодарила коллегу за внимание простым «Спасибо».

Ковальчук и Чумаков в целом стараются не выставлять семейную жизнь напоказ. Певица рассказывала, что они с мужем сознательно оберегают детей от лишнего внимания и не считают нужным публиковать их фотографии. По той же причине пара скрывала и третью беременность: артистка размещала в соцсетях архивные снимки и видео, а близкие поддерживали секрет.

Между тем недавно Лариса Долина оказалась в центре внимания и по другой причине. Певица объявила о намерении приостановить концертную деятельность на год. Григорий Лепс, комментируя это решение, призвал уважать выбор коллеги. По его мнению, артистка вправе сама распоряжаться временем, здоровьем и своим положением на эстраде.

При этом исполнитель подчеркнул: даже продолжительный перерыв не повлияет на статус Долиной в российской музыке. Он назвал ее одной из самых ярких и крупных артисток страны. Сама певица объясняла, что хочет посвятить ближайший год восстановлению сил и подготовке нового репертуара. Кроме того, концертный директор Долиной Сергей Пудовкин ранее говорил, что интернет-травля и поток оскорбительных комментариев серьезно сказались на состоянии артистки.