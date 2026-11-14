Певец Григорий Лепс уверен, что Лариса Долина останется одной из величайших артисток России, даже если решит уйти со сцены. Исполнитель поддержал коллегу на фоне новостей о ее намерении приостановить концертную деятельность на целый год. Об этом Лепс рассказал корреспонденту KP.RU на концерте «Ээхх, Разгуляй!» от «Радио Шансон» в Москве.

Накануне Долина призналась, что намерена взять продолжительный перерыв. Впрочем, Лепс считает, что решение артистки необходимо уважать, а ее заслуги перед российской эстрадой никуда не денутся.

Григорий Лепс прокомментировал уход Ларисы Долиной со сцены

«Решение большого-большого очень артиста или артистки в данном случае, как она решит, так оно и будет. Человек вправе распоряжаться своим временем, своим здоровьем, своим положением на эстраде и так далее, и тому подобное», — заявил Лепс.

Тогда же он добавил, что есть и еще один важный нюанс. Так, уход Долиной не повлияет практически ни на что. В хорошем смысле.

«Уйдет она на какое-то время или не уйдет она на какое-то время, она всегда останется очень большой артисткой. Одной из ярчайших артисток нашей страны. Что бы ни случилось», — заявил Лепс.

Пожалуй, с профессиональными заслугами Долиной действительно трудно поспорить. За плечами у певицы 55 лет творческой деятельности, десятки известных песен и звание народной артистки России. Правда, в последнее время имя исполнительницы хита «Погода в доме» все чаще мелькает не на концертных афишах, а в скандальных заголовках. И, судя по всему, сама певица от происходящего уже порядком устала.

Кстати, недавно Долина призналась, что последние годы серьезно сказались на ее здоровье. Артистка собирается посвятить ближайший год восстановлению сил и подготовке нового репертуара. По словам певицы, у нее уже накопилось немало песен, которые осталось доработать и отрепетировать перед возвращением на сцену.

А еще в начале ноября концертный директор Долиной Сергей Пудовкин заявил, что интернет-травля также серьезно навредила артистке. По его словам, певица столкнулась с потоком оскорбительных мемов и негативных комментариев.

Тем временем проблемы с концертами у Долиной продолжаются. Так, в Санкт-Петербурге отменили ее юбилейное выступление, которое должно было состояться 15 ноября в БКЗ «Октябрьский». Причем концерт уже переносили с февраля, а теперь поклонникам пообещали объявить новую дату позднее. Зрителям, купившим билеты на ноябрьское шоу, решили вернуть деньги.