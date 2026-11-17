В ГД рассказали, можно ли заряжать автомобильный аккумулятор в квартире. Фото: Yanya/Shutterstock/Fotodom

Заряжать автомобильную аккумуляторную батарею в жилой квартире российское законодательство не запрещает. Однако при выполнении этой процедуры необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

Парламентарий пояснил, что действующие Правила противопожарного режима не содержат прямого запрета на зарядку автомобильных аккумуляторов в жилых помещениях. Вместе с тем такая процедура сопряжена с определенными рисками. В процессе работы батарея может выделять водород, а при чрезмерной зарядке электролит способен закипеть. Дополнительную опасность представляет неисправное зарядное устройство, которое может стать источником возгорания. В случае серьезного происшествия ответственность будет возложена на человека, допустившего нарушение правил эксплуатации.

Свищев также обратил внимание, что использование поврежденного оборудования и оставление аккумулятора на зарядке без контроля могут рассматриваться как нарушения требований пожарной безопасности. Если из-за неосторожности владельца возникнет пожар, приведший к травмам людей или повреждению чужого имущества, последствия могут оказаться значительно серьезнее административного штрафа. В подобных обстоятельствах может применяться статья 219 Уголовного кодекса РФ, предусматривающая ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Чтобы избежать опасных ситуаций, депутат рекомендует проводить зарядку автомобильной батареи в помещении с хорошей вентиляцией. При этом аккумулятор необходимо размещать на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся материалов. Также важно применять только исправные зарядные устройства и соблюдать требования, указанные производителем в инструкции. Оставлять подключенную батарею без наблюдения, особенно на всю ночь, не следует.

Отдельно парламентарий затронул проблему использования зарядных устройств в местах общего пользования многоквартирных домов и на балконах. По его словам, жильцам не стоит игнорировать ситуации, когда соседи протягивают электрические провода через подъезд или оставляют работающие приборы без присмотра.

В таких случаях Свищев советует сообщать о потенциальной угрозе в управляющую компанию или пожарную охрану. Он подчеркнул, что подобные обращения направлены прежде всего на предотвращение чрезвычайных происшествий и защиту безопасности всех жителей дома.

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