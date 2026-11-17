Franchesko Mirroni

В Ростове-на-Дону появился в продаже практически уникальный экземпляр Skoda Rapid: лифтбек калужского производства 2022 года выпуска, который сохранился в абсолютно новом состоянии и не имеет пробега. Эта модель выпускалась в России до 2022 года включительно. О предложении сообщили «Автоновости дня».

Выставленный автомобиль представлен в базовом исполнении Active. Под капотом установлен бензиновый атмосферный мотор объемом 1,6 литра, развивающий 90 л. с. В паре с ним работает механическая коробка передач с пятью ступенями.

Несмотря на начальную комплектацию, оснащение машины включает ряд дополнительных опций. В салоне предусмотрены мультимедийный комплекс с цветным экраном, бортовой компьютер и рулевое колесо с кожаной отделкой и глянцевыми элементами. Среди оборудования также заявлены кондиционер, круиз-контроль и задние парковочные датчики. Зимний пакет предусматривает электрический обогрев передних кресел, наружных зеркал и заднего стекла. Лифтбек получил 15-дюймовые стальные колеса с декоративными колпаками из пластика.

За автомобиль российской сборки продавец рассчитывает получить 2,2 млн рублей. При этом покупателям доступна более бюджетная альтернатива. Речь идет о Skoda Rapid 2023 года, выпускаемом на совместном предприятии SAIC-Volkswagen.

По информации «Автоновостей дня», дилеры из Владивостока предлагают доставить такую машину по предварительному заказу приблизительно за 1,2 млн рублей.

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