В EVM рассказали, когда появится российская батарея для электромобилей. Фото: Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom

Отечественная аккумуляторная батарея для электромобилей может быть разработана и представлена в 2028 году. Такой прогноз в интервью ТАСС озвучил генеральный директор российского автопроизводителя EVM Илья Рашкин.

По оценке руководителя компании, перспективное решение ожидается от предприятия «Рэнерa», специализирующегося на выпуске литий-ионных аккумуляторов и входящего в структуру «Росатома». В EVM рассчитывают изучить предложенную разработку и оценить возможности ее применения. При этом Рашкин подчеркнул, что компания намерена тщательно анализировать как экономическую целесообразность, так и технические характеристики будущей батареи.

Помимо разработки отечественного аккумулятора, EVM намерена расширить локализацию производства компонентов для электротранспорта. В частности, речь идет о тяговом приводе, в состав которого входят электродвигатель, редуктор и инвертор. По словам Ильи Рашкина, сейчас компания вместе с партнером из Китая прорабатывает практические шаги по реализации этого проекта.

EVM, также известная как «ЭМ Рус», является российским производителем автомобилей. Под маркой UMO предприятие выпускает электрический кроссовер UMO 5 и гибридную модель UMO 8. Появление собственной аккумуляторной батареи может стать одним из направлений дальнейшего развития локального производства электротранспорта в России.

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