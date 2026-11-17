«Валдай 45 PRO» впервые стал самым продаваемым грузовиком в России. Фото: Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

На российском рынке новых грузовых автомобилей сменился лидер: по итогам 46-й недели 2026 года, охватывающей период с 9 по 15 ноября, первое место занял отечественный седельный тягач «Валдай 45 PRO». За семь дней покупатели приобрели 101 такой автомобиль. Согласно данным АО «ППК», на которые ссылаются аналитики агентства «АВТОСТАТ», модель впервые возглавила недельный рейтинг самых востребованных грузовиков в стране.

Вторую позицию в списке занял китайский Dongfeng 4180. За отчетный период было зарегистрировано 84 проданных экземпляра. Третье место досталось российскому КАМАЗу 6520 с результатом 64 машины.

Прежний лидер рейтинга, китайский SITRAK C7H, опустился на четвертую строчку. Его показатель составил 58 единиц. Пятерку наиболее популярных моделей замкнул еще один представитель отечественного автопрома — КАМАЗ 43118, разошедшийся тиражом в 54 автомобиля.

Всего за неделю с 9 по 15 ноября в России было реализовано 1 056 новых грузовиков. По сравнению с предыдущей семидневкой объем продаж увеличился на 6,3%. Однако относительно аналогичного периода прошлого года рынок продемонстрировал снижение на 1,9%.

Таким образом, «Валдай 45 PRO» не только опередил ближайших конкурентов, но и впервые стал самой продаваемой моделью нового грузового транспорта в России по итогам недели.

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