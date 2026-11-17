Прогнозы дилеров по продажам. Фото: sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

В ноябре 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей может сохранить октябрьские показатели или немного превзойти их. Ожидаемый объем реализации составит от 130 до 140 тысяч машин. Такой прогноз агентству «АВТОСТАТ» представила директор по коммуникациям ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

По ее оценке, дальнейшая динамика автомобильного рынка до конца года будет зависеть от нескольких факторов. Среди них — стоимость кредитных ресурсов, решения Центробанка по ключевой ставке, предстоящее январское повышение утилизационного сбора и возможное расширение мер государственной поддержки покупателей.

Генеральный директор ГК «Нижегородец» Валерий Володченко придерживается мнения, что влияние государственных программ на общий объем автомобильных продаж не стоит переоценивать. По его словам, такие меры затрагивают преимущественно марку LADA и лишь отдельные категории ее покупателей. Поэтому существенного снижения спроса в ноябре относительно декабря, независимо от наличия господдержки, эксперт не ожидает.

Володченко полагает, что результаты последних двух месяцев года будут определяться прежде всего реальной потребностью автомобилистов в покупке машин и традиционными сезонными колебаниями. Согласно его прогнозу, ноябрьские и декабрьские продажи могут оказаться сопоставимыми с октябрьскими либо превысить их.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Олег Сережников также обратил внимание на влияние цен и условий автокредитования. Он отметил, что необходимость обновления личного транспорта у покупателей сохраняется, однако на фоне значительных расходов потенциальные клиенты стали внимательнее оценивать финансовые возможности и сравнивать предложения дилеров.

В «Авилоне» рассчитывают, что ноябрьская реализация будет более сдержанной по сравнению с октябрьской. При этом многое будет зависеть от маркетинговой активности автопроизводителей и дилерских центров, доступности машин на складах и привлекательности кредитных предложений. По оценке Сережникова, без появления дополнительных доступных способов финансирования рассчитывать на заметное ускорение спроса пока не приходится.

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