Британский The Economist опубликовал традиционный прогноз на 2027 год с обложкой-ребусом в мрачных красно-черных тонах. Фото: The Economist

Британский The Economist опубликовал традиционный прогноз на 2027 год с обложкой-ребусом в мрачных красно-черных тонах.

Часть «предсказаний» авторы журнала объясняют. А про часть, как и раньше, остается гадать - что имеет в виду редакция, которую традиционно связывают с тайным «мировым правительством» в лице Ротшильдов (хотя свои акции они весной продали канадскому миллиардеру)?

Почему всадник в шляпе скачет в сторону Спасской башни Кремля, кто стоит рядом с Трампом на вершине мира и зачем нарисован магический шар, разбиралась «Комсомолка».

Фото: The Economist

ТРАМП — СЕРДИТАЯ ПТИЦА

Белый дом, откуда выходят люди с портфелями (см. п. 1 на обложке), символизирует уход эпохи Трампа - ко второй половине президентского срока он потерял большинство в Конгрессе.

Но в оставшиеся два года Дональд будет не «хромой уткой», а «сердитой птицей», прогнозирует The Economist: «Тех, кто надеялся, что Трамп проведет остаток срока, украшая станции вашингтонского метро люстрами» придется огорчить.

Президент США будет еще сильнее стремиться заявить о себе во внешней политике - особенно в отношении Украины и Ирана.

А КТО ТАМ ЖМЕТ РУКИ?

На обложке Трампа (2) поместили на вершину мира в компании еще пяти человек. Среди них угадываются глава Китая Си Цзиньпин (3), Индии - Нарендра Моди (4). А вот кто остальные, распознать непросто.

Среди них видят даже Марин Ле Пен в брючном костюме (5), у которой есть шансы стать в будущем году президентом Франции. А фигуру справа в тюрбане (6) ассоциируют с лидером Ирана Моджтабой Хаменеи - но где тогда борода?

В любом случае, на традиционную «большую семерку» это непохоже. Значит, речь о том, что прежний мировой строй продолжает меняться.

При этом многое будут решать не явные, а тайные договоренности. Не зря в тени мировых лидеров двое мужчин (7) - то ли сотрудники спецслужб, то ли дипломаты — на фоне вышки связи пожимают друг другу руки.

БЕЗ ВЕСОВ И В ШЛЯПЕ

Самый загадочный фрагмент обложки связан с Россией. Четко нарисована Спасская башня Кремля (8), а рядом - всадник на вороном коне (9) и песочные часы (10).

Британские конспирологи, которые спят и видят поражение России, принялись называть конную фигуру «всадником Апокалипсиса». Но помилуйте, во-первых, какая у него может быть шляпа? Во-вторых, согласно Откровению Иоанна Богослова, оседлавший вороного коня персонаж должен везти в руке весы. И вообще, он олицетворяет голод.

А нам вот вспомнились фото президента Владимира Путина верхом и в шляпе во время отпуска в Тыве. Хочется верить, что The Economist хотел показать: президент России твердо стоит на своем, и время - на его стороне. Только вот написать про это британские аналитики не смогли, чтобы не идти против западного мейнстрима.

Прогноза по Украине они предпочли вовсе не давать, понимая, что он был бы печальным.

МАРИН ЛЕ ПЕН НАСТУПАЕТ

«Ребус» с толпой, которая протестует у здания во французском стиле (11), башмаком, топчущим урну для голосования (12) и разрушенной нефтяной трубой (13), наоборот, читается на раз.

Речь про грядущие в Европе выборы, на которых могут победить правые популисты - в первую очередь Марин Ле Пен. Ей абсолютно все опросы сулят победу в президентской гонке в апреле-2027.

«Это вызовет потрясение в Евросоюзе, полномочия которого она хочет ограничить, - отмечает журнал. - В ФРГ партия «Альтернатива для Германии» тоже укрепит позиции». А в Италии положение премьера Джорджи Мелони осложняет успех партии «Национальное будущее», основанной генералом Роберто Ванначчи - он хочет, чтобы помощь Украине прекратилась. И неплохо относится к России.

Пока длятся украинский и иранский конфликты (отсюда - треснувшая труба с нефтью, и скованный цепями танкер), ничего хорошего в западной экономике происходить не будет.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК ВО МРАКЕ

Противостояние США с Ираном продолжится, уверены авторы The Economist. Поэтому на обложке - ракеты и самолеты где-то над Персидским заливом.

В конце концов арабским монархиям удастся обходиться без Ормуза - они построят новые трубопроводы и будут постоянно использовать альтернативные маршруты. Но прочный мир на Ближнем Востоке так и не наступит, регион ждет «мрачное противостояние со вспышками напряженности».

Еще одной угрозой названа возможная силовая операция Пекина против Тайваня, которая якобы запланирована на 2027 год.

ШАР ОТКРОВЕННОСТИ

Космическая гонка с участием США и Китая, опасные модели Искусственного Интеллекта, перезагрузка Голливуда (зрители устали от привычных блокбастеров и уходят в Сеть), успех уколов для похудения, наконец глобальное потепление - тут особых расшифровок не требуется.

А вот почему внизу изображен хрустальный шар (14), который используют маги и гадалки?

«Будущее неопределенно», - признает The Economist. Мы живем в настолько непредсказуемом мире, что любые прогнозы сейчас на самом деле сродни гаданиям.

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