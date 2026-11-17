Хонда на проверке в США. Фото: Alf Ribeiro / Shutterstock.com / Fotodom

Американские надзорные органы инициировали масштабную проверку автомобилей Honda после многочисленных обращений автовладельцев. Поводом стали сбои в работе системы автоматического отключения двигателя: после ее срабатывания мотор в некоторых случаях не удается запустить повторно. Как сообщает Reuters, расследование охватит 1 033 632 транспортных средства.

Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) зарегистрировало 701 жалобу, связанную с этой неисправностью. В перечень проверяемых машин вошли Honda Odyssey, Passport, Ridgeline и Pilot 2024–2026 модельных годов, а также кроссовер Acura MDX.

Система Start-Stop предназначена для сокращения расхода топлива. При полной остановке автомобиля она автоматически глушит двигатель, а после отпускания водителем педали тормоза должна вновь запускать силовой агрегат. Однако, согласно поступившим сообщениям, в ряде случаев повторный запуск не происходит.

Это не первое расследование NHTSA, связанное с подобными неполадками у автомобилей японского производителя. Ранее регулятор уже изучал неисправности системы старт-стоп на моделях, которые теперь также включены в новую проверку. Исключение составляют автомобили 2026 модельного года.

В американском ведомстве отметили, что характер проявления проблем в обеих группах машин имеет сходства. Вместе с тем предварительные данные указывают на различия в причинах возникновения неисправностей. Кроме того, автомобили, попавшие под новое расследование, демонстрируют иную реакцию на проводимые ремонтные работы.

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