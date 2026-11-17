Компания Avior опубликовала первые изображения нового пикапа, который ранее демонстрировался исключительно в виде предварительных эскизов. Фото: avior-auto.ru

Компания Avior опубликовала первые изображения нового пикапа, который ранее демонстрировался исключительно в виде предварительных эскизов. Официальная презентация модели намечена на январь. К этому времени производитель также планирует раскрыть подробности о технических характеристиках автомобиля.

Выход новинки позволит расширить ассортимент марки и впервые представить в нем автомобиль, ориентированный на эксплуатацию за пределами асфальтированных дорог. Как сообщает издание «За рулём», решение о разработке пикапа было принято с учетом обратной связи от потенциальных клиентов. Покупатели выражали заинтересованность в появлении модели, способной справляться с поездками по пересеченной местности.

Заместитель генерального директора Avior по развитию дилерской сети Андрей Харламов рассматривает будущий пикап как многофункциональный автомобиль для различных жизненных ситуаций. По его оценке, модель заинтересует людей с разными увлечениями и потребностями. Машину можно будет использовать для семейных путешествий, выездов с детьми на природу, рыбалки и поездок за город на выходные.

При этом возможности автомобиля не ограничатся загородной эксплуатацией. Пикап также рассчитан на решение повседневных городских задач: от обычных поездок до транспортировки габаритных покупок и помощи близким при переезде.

Пока производитель ограничился демонстрацией внешности будущей модели. Информация о двигателе, комплектациях, оборудовании и остальных технических параметрах будет представлена в январе вместе с премьерой. Новинка станет первой моделью Avior в сегменте автомобилей с повышенными внедорожными возможностями.

Avior - бренд, основанный в 2024 году и зарегистрированный в Республике Беларусь. Под этой маркой выпускаются коммерческий транспорт, микроавтобусы и пассажирские автобусы.

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