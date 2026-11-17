Штраф владельцам шумных авто может вырасти в разы. Фото: Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

Государственная дума планирует рассмотреть в первом чтении правительственную инициативу об увеличении административных штрафов за превышение допустимого уровня автомобильного шума и вредных выбросов, сообщает «Российская газета».

Законопроект, предусматривающий масштабное обновление ряда положений КоАП РФ, был внесен правительством в Госдуму 1 октября 2026 года. Необходимость изменений авторы инициативы объясняют тем, что многие действующие размеры административных взысканий долгое время оставались неизменными и перестали соответствовать современным условиям. Помимо автомобильных нарушений, документ предусматривает пересмотр наказаний за несоблюдение требований пожарной безопасности, нарушения порядка на спортивных объектах, правил использования маломерных судов, курение в запрещенных местах и другие правонарушения.

Отдельный блок поправок касается статьи 8.23 КоАП РФ, регулирующей эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов шума и содержания вредных веществ в выхлопе. Сейчас за подобное нарушение предусмотрено предупреждение либо штраф в размере 500 рублей. Правительство предлагает увеличить денежное взыскание до 4–5 тысяч рублей. Таким образом, максимальная сумма наказания станет в десять раз выше действующей.

При этом привлекать автомобилистов к ответственности планируется исключительно на основании результатов инструментальных измерений. Для проверки уровня звука потребуется сертифицированный шумомер, бензиновые двигатели будут проверять газоанализатором, а дизельные — дымомером.

В случае принятия поправок повышенное внимание контролирующих органов может коснуться владельцев автомобилей с прямоточными выхлопными системами, неисправными глушителями и демонтированными каталитическими нейтрализаторами.

Предложения и замечания к законопроекту принимаются до 26 ноября 2026 года. Подготовка ко второму чтению будет проходить в сокращенные сроки: крайний срок подачи поправок установлен на 1 декабря, тогда как при обычной процедуре на это отводится 30 дней.

Если законопроект пройдет все необходимые этапы и будет подписан, новые правила начнут действовать спустя 90 дней после официальной публикации документа.

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