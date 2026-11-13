Почему Россия отстает от Европы по электромобилям: эксперт раскрыл главные факторы

Трандин: Спрос на электромобили в ЕС создавался искусственно. Фото: сайт Deepal Automobile Technology Co

Российский рынок электромобилей пока значительно уступает европейскому по уровню распространения машин на электротяге. За первые девять месяцев доля таких автомобилей среди продаж новых машин в РФ составила 1,2%.

Для сравнения, в странах Европы этот показатель достиг 22,7%, следует из отчета Ассоциации европейских автопроизводителей (АСЕА). Перспективы развития российского сегмента электрокаров оценил эксперт Иван Трандин в беседе с «Российской газетой».

По мнению специалиста, отставание России объясняется сразу несколькими факторами. Один из основных — недостаточно развитая инфраструктура зарядных станций. В Европе их плотность позволяет водителям практически не беспокоиться о возможности подзарядить автомобиль в пути. В российских условиях подобная уверенность пока отсутствует.

Еще одним препятствием остается климат. При температуре от минус 20 до минус 30 градусов запас хода электромобилей существенно сокращается. Как пояснил Трандин, это обусловлено физическими особенностями литий-ионных аккумуляторов, а не особенностями рекламных заявлений производителей. В большинстве европейских стран влияние морозов на эксплуатацию электрокаров не столь существенно.

Третьей проблемой эксперт назвал высокую стоимость электрических машин. В России они обходятся дороже сопоставимых моделей с двигателями внутреннего сгорания. При этом потенциальная экономия на топливе не позволяет компенсировать первоначальную разницу в цене за весь период владения. Электроэнергия не настолько дешевая, чтобы обеспечить значительное преимущество, а расходы на страхование и обслуживание электрокаров оказываются выше.

Оценивая дальнейшее развитие рынка, эксперт допустил, что в течение ближайших одного-двух лет доля электромобилей в российских продажах новых машин может увеличиться до 3–5%. Для этого необходимо ускорить развитие локального производства и расширить зарядную инфраструктуру хотя бы до нескольких тысяч станций.

Достижение отметки в 10%, по оценке Трандина, потребует уже более масштабных государственных решений. В их числе он назвал ограничения на автомобили с ДВС в крупных городах, широкую программу субсидирования покупок электрокаров и обязательные квоты на электротранспорт для автопарков государственных организаций.

Пока подобные инициативы не реализованы, российский рынок электромобилей будет развиваться постепенно и преимущественно в отдельных регионах. Основными центрами спроса останутся Москва, Санкт-Петербург и южные территории страны, а дополнительным источником продаж станут корпоративные автопарки.

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