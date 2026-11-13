Новый Renault Duster дешевле Haval Dargo: сколько стоит кроссовер и как оснащен

Новый Дастер в РФ. Vitaliy Karimov / Shutterstock.com / Fotodom

На фоне увеличения числа китайских автомобилей, выпускаемых под российскими марками и адаптированных к местным условиям, покупатели все чаще рассматривают именно такие модели. Особенно заметна эта тенденция в ценовом сегменте до 3 млн рублей. Однако у покупателей есть и альтернативный вариант — Renault Duster нового поколения, который поставляется в Россию.

Речь идет о кроссовере третьей генерации, уже представленном на ряде зарубежных рынков, включая страны Ближнего Востока и Турцию. До российского рынка официально эта модель пока не добралась, но заказать ее можно у частных поставщиков в нескольких городах страны. Минимальная стоимость автомобиля начинается от 2,43 млн рублей.

Как сообщает издание «Автоновости дня», наиболее доступное предложение обнаружено в Благовещенске. За 2 430 000 рублей покупателям готовы доставить новый Renault Duster с бензиновым турбодвигателем объемом 1,3 литра мощностью 150 л. с. В связке с ним работают роботизированная трансмиссия и передний привод. Указанная стоимость включает доставку автомобиля под ключ.

В других регионах цены несколько выше. Так, в Самаре аналогичную версию предлагают за 2,65 млн рублей, в Воронеже — за 2,7 млн рублей. Екатеринбургские продавцы оценивают поставку в 2,88 млн рублей, а в Тюмени стоимость достигает 2,937 млн рублей. Во Владивостоке минимальная цена составляет 2,8 млн рублей, тогда как в Самаре встречается предложение за 2,97 млн рублей.

На российском рынке также доступны полноприводные модификации Duster третьего поколения. Они комплектуются 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 130 л. с. с 48-вольтовым стартер-генератором. В зависимости от конкретной версии двигатель сочетается с роботизированной или механической коробкой передач.

Стоимость таких автомобилей начинается с 2,91 млн рублей. По этой цене кроссовер можно заказать в Челябинске. В Новосибирске аналогичное предложение обойдется в 2,96 млн рублей, а в Твери за машину придется заплатить как минимум 3,14 млн рублей.

Большая часть Renault Duster, доступных для заказа в России, предлагается в исполнении Techno. В оснащение этой комплектации входят легкосплавные колесные диски диаметром 18 дюймов, контроль давления в шинах, датчики освещения и дождя, а также тканевая отделка салона.

Кроме того, автомобиль получает мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, однозонный климат-контроль и круиз-контроль. В список оборудования также включены задние парковочные датчики, камера заднего вида, многофункциональное рулевое колесо и система бесключевого доступа. Запуск двигателя осуществляется нажатием кнопки.

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