Lexus возвращается в российские автосалоны: сколько стоят новые гибридные RX

Новые кроссоверы Lexus RX в экономичных версиях приехали в Россию. Фото: пресс-служба бренда

Российские дилеры начали предлагать гибридные кроссоверы Lexus RX 350h и RX 450h, ввезенные в РФ. Минимальная стоимость автомобилей составляет 13,29 млн рублей. О появлении новинок в отечественных автосалонах сообщает Autonews.

Младшая версия RX 350h представлена в исполнении Luxury, которое ранее не поставлялось на российский рынок официально. Гибридная система Lexus RX 350h объединяет атмосферный бензиновый мотор объемом 2,5 литра, электрический двигатель и электромеханический вариатор. Привод реализован по технологии E-Four и обеспечивает передачу тяги на все четыре колеса. Совокупная отдача силовой установки составляет 250 л. с.

Оснащение кроссовера включает адаптивный и стандартный круиз-контроль, камеру заднего обзора и цифровое зеркало в салоне. Среди других предусмотренных опций — панорамная крыша, атмосферная подсветка с выбором одного из 64 цветов и комплекс контроля состояния водителя.

Вместе с RX 350h российские продавцы начали предлагать и более производительный RX 450h. Мощность его гибридной установки достигает 309 л. с. Стоимость такой модификации приближается к 14 млн рублей. Таким образом, покупателям придется доплатить за более мощный вариант несколько сотен тысяч рублей.

Между тем интерес к японской марке на российском рынке продолжает увеличиваться. Согласно статистике продаж, за январь — сентябрь 2026 года россияне приобрели 2881 автомобиль Lexus. Это на 6% больше, чем за первые девять месяцев предыдущего года.

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