Старше 30 лет — еще не повод для льготы: Минпромторг ужесточает правила для ретроавтомобилей

Новое условие утильсбора. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

Минпромторг России намерен ввести дополнительное условие для освобождения автомобилей старше 30 лет от утилизационного сбора. Согласно инициативе ведомства, такие машины должны получить официальный статус культурной ценности. Соответствующее положение включено в проект правительственного постановления, сообщает РИА Новости.

Предлагаемое нововведение станет дополнением к действующим критериям предоставления льготы. В частности, ретроавтомобиль не должен использоваться для коммерческих перевозок, а его двигатель, кузов и рама должны быть оригинальными. Кроме того, транспортное средство необходимо сохранить в заводском состоянии либо восстановить до первоначального вида. Еще одним обязательным требованием станет признание машины культурной ценностью в соответствии с установленными законодательными нормами.

В новой редакции документа базовые тарифы утилизационного сбора на 2027 год остались без изменений относительно предыдущего варианта проекта. Одновременно предлагается утвердить список самоходной техники и прицепов, владельцы которых обязаны уплачивать соответствующий сбор.

Отдельные положения предусмотрены для Калининградской области. В частности, проект содержит специальный перечень транспортных средств, которые не будут облагаться утильсбором благодаря применению режима свободной таможенной зоны. Также документ устанавливает правила начисления и уплаты сбора, а также механизмы возврата средств и зачета сумм, перечисленных сверх установленного размера.

С 1 декабря 2025 года в России применяется обновленная методика расчета утилизационного сбора. Теперь при определении его величины учитываются не только возраст импортируемого автомобиля и рабочий объем двигателя, но и мощность силового агрегата.

При этом пониженные тарифы для физических лиц продолжают действовать, однако воспользоваться ими можно при ввозе машин с двигателями мощностью менее 160 л. с. Если гражданин импортирует автомобиль с более мощным мотором для личного пользования, ему придется заплатить утильсбор по коммерческому тарифу.

Кроме того, ранее Минпромторг объявил о предстоящей индексации ставок. С 1 января 2027 года размер утилизационного сбора в зависимости от категории транспортного средства должен увеличиться на 10–20%. Повышение предусмотрено утвержденным еще в 2024 году графиком долгосрочной индексации и станет очередным этапом его реализации.

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